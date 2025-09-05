Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de septiembre
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 5 de septiembre
05/09/202500:01
El dólar oficial hoy viernes 5 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó el martes una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".Continuar leyendo
Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 5 de septiembre con el MEP y el CCL
05/09/202500:01
El dólar blue hoy viernes 5 de septiembre cotiza a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El paralelo volvió a subir tras haber cerrado el miércoles como la divisa más barata de todas. Ahora, el blue se encuentra a solo $ 10 del valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
