Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto

El dólar blue hoy viernes 5 de septiembre cotiza a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El paralelo volvió a subir tras haber cerrado el miércoles como la divisa más barata de todas. Ahora, el blue se encuentra a solo $ 10 del valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo