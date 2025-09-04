Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de septiembre.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Mercado cambiario
Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el jueves 4 de septiembre con el MEP y el CCL
04/09/202500:01
El dólar blue hoy jueves 4 de septiembre cotiza a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta. El paralelo bajó durante las últimas dos ruedas, tras una sostenida tendencia al alza que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
Mercado cambiario
Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este jueves 4 de septiembre
04/09/202500:01
El dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó el martes una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".Continuar leyendo
