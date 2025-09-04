Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto

El dólar blue hoy jueves 4 de septiembre cotiza a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta. El paralelo bajó durante las últimas dos ruedas, tras una sostenida tendencia al alza que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo