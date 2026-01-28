REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 28 de enero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula una suba de $ 15 en tres ruedas tras alcanzar su cotización más baja en más de dos meses ($ 1450) durante la semana pasada. En lo que va de enero, la cotización del BNA acumula $ 15 de retroceso (abrió el mes a $ 1480).

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1559,78.

Vale recordar que el Gobierno definió en el arranque del año que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1904,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 28 de enero se mantiene sin cambios y se ofrece a $ 1470 para la compra y $ 1490 para la venta. Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 2,38%.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 30 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

El Banco Central (BCRA) compró este martes u$s 32 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.779 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 28 de enero

El dólar oficial hoy miércoles 28 de enero opera a $ 1465 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,000 1.460,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.421,000 1.461,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.400,000 1.460,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.415,000 1.465,000 BRUBANK S.A.U. 1.410,000 1.458,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.410,000 1.460,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.470,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.460,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.405,000 1.455,000

¿Y si hay un cisne negro? El “plan B” de Argentina ante la presión de la deuda

El escenario 2026 para la Argentina plantea un desafío claro: vencimientos de deuda por u$s 20.000 millones de los que resta pagar casi u$s 16.000 millones tras el cumplimiento de enero. El BCRA aceleró la compra de reservas y eso le valió elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero todavía falta. Economía dio señales, con el REPO con bancos, por ejemplo, y el uso del swap con los Estados Unidos .

El plan de máxima es volver a emitir deuda en el mercado y hacerse de fondos para repagar , pero si el escenario de tensión global se agrava y surge un “cisne negro”, como se plantea en los mercados, esa búsqueda podría comprometerse. La salida hoy todavía se perfila cara con el riesgo país sobre los 500 puntos.

Leé la nota completa en este enlace.