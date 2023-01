Dólar Blue mata MEP: quedó $ 29 más caro que el financiero por una medida oficial

La brecha de $ 29 entre los $ 354 del MEP y los $ 383 del blue, como cerraron el lunes, obedece en parte a la nueva normativa del BCRA que habilitó a los turistas extranjeros que puedan pagar con tarjetas de otros países y le cambien a una cotización dólar MEP, menos entre el 6 y el 8 por ciento.

"Por lo que interpretamos de los datos del Balance Cambiario que publicó el Central el viernes, durante diciembre el flujo de venta de dólar MEP/CCL por los gastos de turistas extranjeros en el país rondó los u$s 5 millones por rueda; es un monto grande que tranquilamente puede ser la razón que explique que el blue haya ido a cotizar por encima de los tipos de cambio financieros", reveló un informe de 1816.

Verdad del dólar blue

Según dio a conocer el viernes el BCRA, los ingresos brutos de dólares por viajes y pasajes alcanzaron los u$s 108 millones en diciembre, aumentando un 78% respecto a noviembre.

Ese salto se explica por la excepción que se le hizo a las tarjeteras de liquidar en el MULC los gastos con tarjeta de los turistas en el país. En la práctica, significó reconocerles el valor del dólar paralelo en esos consumos, a la vez que se mantenían en el circuito legal.

Del blue al MEP

Los u$s 108 millones en un mes equivalen a unos u$s 5 millones por rueda. Ese es el flujo de venta de dólares que, si 1816 no interpreta mal los datos, aporta actualmente el turismo receptivo en el mercado del dólar MEP y del CCL.

En el equipo económico que comenda Sergio Massa estimaban menos, ya que según sus datos previos, se liquidaban u$s 35 millones por mes en el oficial por consumos con tarjeta, mientras ahora avanzó a u$s 108 millones. Por lo tanto, calculan que la diferencia, de u$s 73 millones por mes, fue la que le restó de oferta de divisas al mercado paralelo.

En picada

En las mesas estiman que, antes de esta medida, el blue movía entre u$s 6 millones y u$s 7 millones diarios, pero muy horizontal y transversal, con cientos de miles de participantes. Eso lo mantenía bajo con liquidez. Pero habrá perdido más del 50% del volumen que estimaban, quizás perdió el 75%, y ahora es un mercado de apenas u$s 3 millones.

"Lo que hay que entender es que perdió profundidad, una demanda un día agitado te lo puede mandar $ 10 para arriba como si nada. El problema que intervenir este mercado a diario para compensar esto demanda un flujo en negro que nadie querría exponerse del Gobierno como mano amiga", conjeturan los mesadineristas.

Senebi

La liquidación de las tarjetas se hace en modo cerrado vía Senebi, no van por pantalla. Primero se demanda el bono por pantalla acá, se lleva afuera y se les vende cerrado, se los trae y se los venden en Senebi cerrado; velocidad y volumen compensan la sobreoferta. Hay que tener en cuenta que el MEP negocia u$s 50 millones como media, con picos de u$s 100 millones, explican.

"Acá el volumen grande de oferta en MEP lo hacen las criptos como Lemon. Todos juntos te liquidan entre u$s 12 millones y u$s 15 millones diarios", revelan en la City.