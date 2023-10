Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 21 de octubre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy sábado 21 de octubre cotiza a $ 880 para la compra y $ 900 para la venta en la última rueda antes de las elecciones. El paralelo acumula un incremento de $ 100 en lo que va del mes.

La brecha cambiaria se posiciona a 146% respecto del dólar oficial y en 157% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 554 desde que comenzó el año.

El Banco Central volvió a vender divisas de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de los importadores. Lo hizo en otra jornada en la que los dólares paralelos se mantuvieron en alza y alcanzaron nuevos máximos históricos, en medio de la tensión por las elecciones del domingo.

La entidad cerró la rueda de este viernes con un saldo negativo de u$s 45 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, las ventas netas de reservas ascienden a u$s 865 millones en octubre y cerca de u$s 2600 millones.

Al mismo tiempo, el Central mantuvo sin variación al tipo de cambio oficial mayorista, por lo que cotizó en $ 349,95, apenas por debajo del precio fijo que estableció el Gobierno, y en la que el volumen operado de contado ascendió a u$s 352,4 millones.



Las ventas de reservas se dieron en la jornada en la que las cotizaciones alternativas del dólar continuaron avanzando con fuerza, por encima de los $ 1000, impulsado en gran parte por la incertidumbre del mercado respecto a los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

El dólar blue hoy sábado 21 de octubre cotiza a $ 880 para la compra y a $ 900 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubicaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 880 $ 900 Dólar Turista $ 731 Dólar Mayorista $ 348,95 $ 349,95 Dólar CCL $ 921,24 $ 924,86 Dólar MEP $ 878,97 $ 985,86

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 21 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 21 de octubre cotiza a $ 921,24 para la compra y $ 924,86 para la venta. El financiero llegó a tocar los $ 1030 pasado el mediodía del viernes.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 21 de octubre

El dólar MEP hoy sábado 21 de octubre opera en $ 878,97 para la compra y $ 896,41 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 21 de octubre

El dólar oficial hoy sábado 21 de octubre cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,500 365,500 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,200 369,200 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 347,500 365,500 BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 350,000 370,000 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,500 365,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,500 374,800 CAMBIOS ONLINE SA

Nace el blue del dólar blue: cuál es su precio testimonial y real

El mercado del dólar blue se rompió por completo durante esta semana, en la previa a las elecciones presidenciales del próximo domingo, según advierten los principales jugadores del sector.

