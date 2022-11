Dólar blue a punto de alcanzar al MEP: cuál es el más barato hoy

La suba del blue, de $ 308 a $ 312, fue la noticia de la jornada, por los $ 4 que subió de golpe, aunque sigue siendo el dólar libre más barato de todos.

El MEP subió 1% a $ 316 y el contado con liquidación cayó 1% a $ 328, que son los dólares que más mueven, al ser los legales que se compran a través del mercado de capitales con bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares.

Dólar Qatar

El dólar Qatar le pone un nuevo piso a los dólares libres, al cotizar en $ 348, que es a lo que se pueden llegar a ir los financieros, mientras el dólar tarjeta para los consumos de menos de u$s 300 ya cotiza a $ 301, a lo que se le debe agregar el 1,2% del impuesto a los sellos que cobra la ciudad de Buenos Aires por los gastos con tarjeta de crédito, ya sean en la Argentina o en cualquier otro país.

El BCRA, por su parte, se quedó con más de tres millones que quedaron de saldo en el mercado de cambio, donde se mantiene una mayor presencia de los exportadores.

Monitoreo

La Comisión Nacional de Valores, en tanto, se encarga de monitorear el minuto a minuto de las operaciones que se realizan con los dólares bursátiles. Por eso, el viernes pasado solicitó a Byma que llamara a los agentes más importantes y, en tono amigables, les pidiera una 'colaboración', para bajar un poco los volúmenes negociados.

No les pidió que no operen, sino que partan las operaciones, para no marcar precio, y evitar que el dólar Bolsa suba rápido, porque luego ese precio sale en la tapa de los diarios y de los portales de noticas y empuja al alza en el valor del blue, que es el precio de referencia que usan muchos comercios que se manejan en la informalidad para subir los precios.