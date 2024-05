Créditos hipotecarios: en el Banco Nación se podrá optar por ajuste salarial

Primero salió el Hipotecario con los préstamos para la vivienda. Luego le siguió el Ciudad, Supervielle, ICBC y Banco del Sol. Ahora fue el turno del Nación, que se jacta de ser el que mayor monto otorgará: u$s 4000 millones a valor MEP, hasta 40.000 préstamos en tres años con alcance nacional.

Serán para viviendas únicas y de ocupación permanente de hasta u$s 120.000, donde el máximo prestable será de u$s 90.000, por lo que en este caso la persona deberá tener u$s 30.000.

Será a una tasa UVA más 4,5% a un plazo de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años para aquellos que estén en relación de dependencia, jubiladas o pensionadas que perciban sus haberes a través del BNA. Por ahora, no habrá para monotributistas ni autónomos, ya que dicen no tener certeza de sus ingresos.

Hipotecarios

La línea +Hogares con BNA estará disponible a partir del 20 de mayo, y la edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos será de 85 años. Por ende, la edad tope para sacar un crédito a 30 años será 55 años.

La propuesta de la entidad estará destinada para la compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también para la adquisición de una segunda casa.

Tope de IPC

Para evitar protestas como las de los damnificados UVA, este programa cuenta con un beneficio adicional; aquellos clientes que reciban haberes por el BNA, pueden ‘topear' la cuota aplicando al préstamo un ajuste a través del coeficiente de variación salarial por un costo adicional del 1,5% anual más UVA.

Estas diferencias se trasladarán al final del préstamo una vez finalizado el programa, tanto a través de un préstamo personal o mediante la extensión de la hipoteca. Recién a los 180 días se podrá ejercitar el uso de esta opción, que se deberá sacar sólo al inicio, ya que luego no se podrá hacer.

Apalancar

El presidente del BNA, Daniel Tillard, adelantó que "se privilegiará a jurisdicciones con un tratamiento impositivo que no encarezca los créditos e instrumentos para hipotecas. El BNA cooperará con todos los gobernadores para apalancar todo el crédito hipotecario, no sólo el que impulse el BNA".

Durante el acto de lanzamiento, Tillard afirmó que "estamos poniendo en marcha un muy ambicioso programa a favor de las familias y el empleo", al tiempo que destacó: "Empezamos a disfrutar de los efectos de no tener inflación; tenemos el mandato del Gobierno y del presidente de la Nación, Javier Milei, de impulsar el crédito porque parte importante de la recuperación económica viene de la mano del financiamiento bancario".

Los interesados deberán realizar la solicitud en forma digital a través del sitio web www.bna.com.ar