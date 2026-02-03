Los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman movimientos en las tasas de interés que proporcionan los bancos para los depósitos a plazo fijo.

Con la información disponible de este martes, 3 de febrero de 2026, el comparador permite observar qué entidades mejoraron sus rendimientos y cuáles pagan más por depositar $ 500.000.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 0 % 0 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 27 % 30,605 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 27 % 30,605 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 0 % 0 % Banco CMF 32,25 % 37,47096 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27 % 30,605 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 27 % 30,605 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 33,25 % 38,815683 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 33,25 % 38,815683 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.