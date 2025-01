Caen depósitos en dólares: cuál es la contracara y hasta dónde bajarán

Los depósitos privados en dólares acumulan una contracción de u$s 332 millones en las últimas 3 ruedas según datos del Banco Central; mientras los préstamos en dólares a privados subieron u$s 112 millones el último día registrado, que fue el viernes pasado.

Desde el fin de la etapa 1 del blanqueo, los depósitos en dólares cayeron u$s 2.935 millones, mientras que el crédito en moneda extranjera creció u$s 3.216 millones.

La caída de depósitos no es significativa, en porcentaje, si se tiene en cuenta los u$s 22.165 millones corresponden a dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias especiales (CERA) o cuentas comitentes especiales de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Contracara

Por otra parte, los préstamos en moneda extranjera, que los exportadores aprovechan por las bajas tasas de un dígito, sirven para engrosar reservas al regulador.

La caída de los depósitos se explica por el efecto Bienes Personales, ya que muchos que blanquearon mantenían sus divisas a la vista para evitar pagar este tributo, ya que está exento si la plata se encuentra dentro del sistema. Pero como la foto es la 31 de diciembre, a partir del 1° de enero muchos empiezan a hacer extracciones.

Por lo pronto, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará que los bancos amplíen su oferta de préstamos en dólares. Sería necesario un cambio en la normativa del Central para que las entidades puedan financiar en dólares a personas humanas o a empresas que no exportan.

Diferencial

Es para aprovechar los más de u$s 20.000 millones de diferencia entre los u$s 32.000 millones de depósitos privados y los apenas u$s 11.500 millones de préstamos.

Adeba, la Asociación de Bancos Argentinos, que agrupa a los bancos de capital nacional, apoya la idea de flexibilizar gradualmente la prohibición de prestar en dólares a empresas que no están vinculadas a comercio exterior, en la medida que su perfil de riesgo y pruebas de estrés permitan.

Desde los bancos nacionales creen que, si una empresa quiere un financiación en dólares el banco evalúa su capacidad de repago en situaciones normales y también frente a escenarios de devaluación.

Scoring

Los bancos evalúan si frente a una escenario de fuerte devaluación, la empresa podrá honrar su deuda en dólares. Ahí juegan muchas variables como solidez patrimonial de la empresa, tipo de negocio, nivel de deuda en pesos y dólares.

"Poder tener una parte de la financiación en dólares, les permitirá a las empresas ser más eficiente y competitivas. Si se les prohíbe acceder a préstamos bancarios en dólares, se le sube el costo de fondeo", señalan los banqueros nacionales, aunque desde la banca internacional prefieren mantener las reglas como hasta ahora.

Reservas netas

Lo cierto es que al BCRA le conviene que haya más préstamos en divisas, porque son más reservas netas en definitiva. De acuerdo a un análisis de Quantum, la consultora dirigida por Daniel Marx, las reservas netas líquidas pasaron de ser negativas en u$s 11.708 millones el 10 de diciembre de 2023 a negativas en u$s 4335 millones en la actualidad.

La liquidez del BCRA en moneda extranjera, que la definen como la diferencia entre las reservas internacionales brutas menos la porción del oro que no es líquida y el saldo no utilizado del swap con China, sería de u$s 15.083 millones, un aumento de u$s 9.464 millones comparado con antes de Milei.