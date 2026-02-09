El Banco Central embolsó u$s 176 millones este lunes y marcó la segunda mayor compra diaria del año. Las reservas brutas del BCRA se ubicaron en u$s 45.323 millones en la jornada y volvieron a superar los u$s 45.000 millones. El dólar cayó por tercera rueda consecutiva y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda superó el 10% por primera vez en cuatro meses. Las compras sostenidas del BCRA no parecieran afectar al precio de la moneda estadounidense, aunque no se descarta que el “ruido político” modifique el escenario hacia adelante. Los bonos soberanos cerraron con mayoría de alzas este lunes. El movimiento fue suficiente para sostener la compresión del riesgo país, que terminó la jornada en 502 puntos. En el tramo medio de los globales se concentraron las mejores performances, con avances en torno al 0,5%, mientras que los bonos largos también mostraron subas, aunque más acotadas. Los Bonares tuvieron un cierre mixto, con leves bajas en algunos vencimientos cortos y subas marginales en el tramo más largo. Los ADR subieron en Wall Street de la mano de esa plaza que extendió las ganancias del viernes. En ese sentido, los papeles de empresas argentinas treparon más de 6% lideraron por Supervielle, Edenor y Telecom.} En Buenos Aires, el S&P Merval fue de menos a más y por poco logra cerrar la rueda en terreno positivo. Eso alcanzó para que en dólares el índice cerrara casi sin cambios con relación al viernes. Hubo subas para las acciones del Panel Líder de 5,3% para Supervielle, Telecom y Edenor. Sobre la lateralización del índice líder de Byma, Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, dijo a El Cronista que, el S&P Merval muestra un desempeño claramente rezagado frente al resto de la región, y no es un fenómeno aislado. “Mientras otros mercados latinoamericanos logran capitalizar el buen clima global y acompañan la suba de Wall Street, en la Argentina el foco del mercado sigue puesto en los riesgos domésticos, que pesan más que el contexto externo”, sentenció. En ese marco, Juárez aseguró que el mercado local atraviesa una etapa de toma de ganancias y reacomodamiento de expectativas, luego de un rally muy fuerte en los últimos meses. “A esto se suma la cautela de los inversores frente a definiciones aún pendientes en materia fiscal, monetaria y cambiaria, factores que hoy dominan la lectura del mercado”, comentó. Incluso, recordó el estratega, en jornadas en las que Wall Street opera claramente en verde y los ADR acompañan, “el S&P Merval evidencia la falta de flujos genuinos y una mayor sensibilidad a cualquier señal de incertidumbre local. El resultado es un mercado que busca un nuevo punto de equilibrio y que, a diferencia de otros países de la región, todavía no encuentra un piso firme en un marco macroeconómico menos previsible”, comentó Juárez. Desde el punto de vista técnico, concluyó el experto, el índice se mantiene encerrado dentro de un canal ascendente. “Sin embargo, la pérdida de los mínimos relevantes podría acelerar la corrección y llevar los precios hacia la zona inferior marcada en el gráfico”, dijo. El S&P 500 y el Nasdaq avanzaron este lunes tras un arranque inestable, a medida que las acciones tecnológicas lograron afirmarse luego de la venta masiva de la semana pasada impulsada por la inteligencia artificial, mientras los inversores aguardaban datos económicos clave que podrían aportar señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal. El S&P 500 ganó 30,39 puntos, o 0,5%, y cerró en 6.964,65 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 202,99 puntos, o 0,9%, hasta 23.234,20. En tanto, el Dow Jones avanzó 17,12 puntos, o 0,3%, y terminó en 50.132,79. Durante la rueda, el Dow quedó rezagado frente a los otros dos índices, aunque llegó a marcar un nuevo máximo intradiario, luego de haber superado por primera vez los 50.000 puntos el viernes. El índice de materiales avanzó impulsado por las subas del oro y la plata, que favorecieron a las compañías mineras. En cambio, el sector de consumo básico, que había funcionado como refugio durante la corrección tecnológica, actuó como lastre para el S&P 500. La capitalización del mercado cripto cayó aproximadamente 10% en los últimos siete días, hasta ubicarse en u$s 2,36 billones. Por su parte, Bitcoin se mantiene sobre los u$s 70.0000.