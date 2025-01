BCRA debate si bajar la tasa puede provocar subas del dólar MEP y blue

Para acompañar la reducción del crawling peg, el ritmo de devaluación mensual del peso, del 2% al 1% a partir del lunes próximo, primer día hábil de febrero, se esperaba que este jueves el Banco Central bajara fuerte la tasa de política monetaria, actualmente en el 32%.

Sin embargo, en el Gobierno analizan ahora que una baja en la tasa de interés de más de 200 puntos puede llegar a provocar una suba en los dólares financieros y, en consecuencia, un BCRA que deba intervenir usando los dólares de las reservas para evitar que el MEP pase los $ 1200, aunque a ellos les gusta más decir 'esterilizar pesos".

De ahí que las dos opciones que se barajan es hacer un recorte más suave -podría ser hoy-, de alrededor de 150 puntos, o pasarlo para la semana próxima, de modo que primero empiece el nuevo crawling peg y le continúe la baja de tasas.

Baja de tasas

El timing es crucial, porque siguen volando los préstamos de tarjetas de crédito en dólares, que suelen ser un muy buen proxy de los egresos de cuenta corriente por gastos de turismo.

El viernes pasado, último dato del BCRA, superaron los u$s 800 millones y el saldo está apenas u$s 27 millones por debajo del máximo de 2018. Esto es importante porque, como buena parte de estos consumos se pagan con dólares, esto implica mayor demanda de MEP.

Por esa razón hay quienes conjeturan que la baja de tasas podría posponerse hasta el 6 de febrero cuando salga el REM, marcando una baja en las expectativas de nominalidad y tasas, o sino al 13 de febrero, cuando se conozca la inflación de enero, que debería rondar el 2%, bajando desde el 2,7% de diciembre.

Baja liquidación

Otro punto para resaltar por qué en el mercado prevén que no van a bajar tan fuerte la tasa reside en la aún baja liquidación agropecuaria, que sigue sin recuperarse luego el anuncio de baja de retenciones.

CIARA-CEC anunció liquidaciones por un total de u$s 1.857 millones para el mes de enero, bastante por debajo de las proyecciones con números hasta mediados de mes que apuntaban más hacia los u$s 2.500 millones de liquidaciones para fin de enero, según consignan los analistas de la consultora Outlier.

Reservas que no levantan

Respecto de la evolución de las reservas brutas que siguen sin levantar cabeza, al caer u$s 1.110 millones desde el pago de los servicios de Bonares y Globales el 9 de enero.

La información detallada del balance del BCRA llega hasta el 24 de enero e indica que entre ese día y el 9 de enero las brutas cayeron u$s 934 millones frente a encajes en moneda extranjera que durante el mismo lapso retrocedieron u$s 674 millones y un BCRA que entre dichas fechas acumuló compras netas por más de u$s 900 millones según imputación contable.

Encajes claves

"Está claro que los encajes explican una parte importante de la baja de reservas brutas, pero también que por sí solos no alcanzan para explicar toda la dinámica. Hay que incorporar también al análisis las denominadas Otras Operaciones, dónde se incluyen el costo en dólares de las compras de bonos en dólares", advierten en Outlier.

Respecto de los depósitos privados en dólares se observa que entre el 9 de enero y el 24 de enero el stock cayó unos u$s 561 millones, que es prácticamente el mismo número que habían subido luego del pago de los Bonares y Globales.

Con lo cual, al menos en términos netos, dicho inyección de dólares no parecería haber quedado en el sistema. Esto está en línea con la caída de los encajes bancarios en el mismo lapso, pero el segundo movimiento es superior. Con lo cual, hay cuestiones de estacionalidad intra mes también.