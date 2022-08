Bancos ahora rechazan los grandes plazos fijos

La suba de la tasa de los plazos fijos por hasta $ 10 millones al 61%, contra la de las Leliq del 60%, produjo un desincentivo por parte de los bancos para tomar depósitos. A los del público minorista, que lo hace de a decenas o de cientos de miles por Home Banking, no tienen forma de desalentarlos.

Desaliento

"No nos queda más remedio que recibir a los que vengan, pero por lo pronto no vamos a salir a buscar a nadie para que nos ponga plata", confiesa el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

"Lo que estamos haciendo es desintermediación pura: atender al público minorista y restringir al mayorista, ya sea por monto y por producto", se sincera el CEO de otra de las entidades líderes del sistema.

Límite

Por ejemplo, ponen un límite de hasta $ 100 millones, aunque por más de $ 10 millones pagan una tasa del 54 por ciento. El tema es que las Leliq no les rinden 60% neto, sino bruto, y le deben descontar el 7% de impuesto que les cobra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual la tasa que ganan con las letras del BCRA cae al 55,8 por ciento.

Si bien les rinde 1,8%, el problema que tienen, según revelan, es que está muy difícil colocar créditos, al punto que, por la incertidumbre política y económica desde el portazo de Martín Guzmán, en las últimas semanas se produjo una retracción muy grande del crédito por parte de los individuos, pero en especial por las empresas.

Sin UVA

Como los bancos no tienen la obligación de ofrecerle el plazo fijo UVA al segmento corporativo, directamente no se lo dan a ninguna compañía: no tienen demanda en los bancos por los préstamos indexados a la inflación, por lo que no tienen cómo calzar esos plazos fijos a los 90 días.

Incluso, para el caso de los depósitos tradicionales, llegan a ofrecer más tasa si se llevan depósitos a otro banco. "Si tienen $ 100 millones, le ofrecemos una tasa del 62% con tal de que nos dejen sólo $ 30 millones, y que los otros $ 70 millones se lo lleven a mis competidores", advierte un importante banquero.

Condicionamientos

El otro problema es el minorista promedio, que son $ 5,5 millones de depósitos. Entonces, condicionan su aceptación a la adhesión de otros productos, como cuenta corriente, seguros, descuentos de cheques, call, leasing o factoring.

Algunas entidades aprovechan las nuevas tasas de las licitaciones del Tesoro, pero varias están transitando límites regulatorios para ampliar stocks.

¿Qué otra opción le queda al sector financiero para no perder tanta rentabilidad? "Tratamos de bajar más la tasa de remuneradas y evaluamos ir a títulos públicos para incrementar ingresos", asegura un CFO.

AHORA 12

El otro inconveniente es la tasa del Ahora 12, que quedó en 42%, sin ningún tipo de aumento, frente a la suba de 800 puntos de la tasa. "Si suben las tasas, tiene que subir Ahora 12", piden a gritos los banqueros.

"Si la nueva gestión económica quiere contar con ese instrumento, tendrá que hacerlo adecuarlo a la tasa de la política monetaria. De lo contrario es inviable e irá agotándose. El primer paso es bajar el cupo para todas las compras en cuotas, ya que no se puede discriminar por Ahora 12 y el resto", alertan.

"El segundo paso es el que están analizando algunos bancos medianos: directamente bajarse del Ahora 12", explica un referente de la City porteña.