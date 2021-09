Bancos adelantan efectivo a comercios para competir con Mercado Pago

La competencia entre los bancos y Mercado Pago por las tasas y comisiones que les cobran a los comerciantes vuelve a aflorar.

Mientras Prisma, en poder de los bancos, suele tener tasas más bajas, al estar regulado por el Gobierno, Mercado Pago, al no tener una regulación de cuánto cobrar, puede hacerlo según la competencia, en virtud de la oferta y la demanda.

Novedades

Desde el martes, el plazo de acreditación de las ventas con el servicio de cobro anticipado de los bancos bajó de 48 a 24 horas hábiles, con una tasa del 0,4% diario.

"Con cobro anticipado podés acelerar todas las ventas que realices con tarjetas de crédito en un pago, cuotas con Planes Ahora o tarjetas prepagas", promociona Prisma.

Recalcan que el pago anticipado es opcional, automático (no es necesario precalificar a un crédito con la presentación de una carpeta) y tiene una tasa muy competitiva en el sector, ya que los agregadores cobran por encima por ese plazo.

Comparaciones

Cuando hablan de agregadores se refieren a las fintech, en especial a Mercado Pago. Desde allí, en cambio, subrayan que no se deben comparar sólo las comisiones que cobra uno y otro, sino también los costos de los equipos y de mantenimiento mensual.

"Nosotros tenemos costos de entrada muy bajos, sin pagar mantenimiento de cuenta bancaria ni de dispositivo de ningún dispositivo en el caso de QR , mientras que con Point se empieza a aceptar tarjetas con un dispositivo de $ 189", explican.

Comisiones

En Mercado Pago cobran 6,4% por dar la plata en el momento, 6,1% a los dos días después de que el pago se encuentre aprobado, 4,3% a los diez días, 3,4% a los 18 días, 1,8% a los 35 días y no cobran a partir de los 70 días.

Con débito es mucho más barato: 3,15% en el momento y 3,09% un día después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. Por eso en muchos comercios sólo aceptan débito, pero no crédito.

Aranceles

En Prisma el arancel es del 1,8%, ya que está regulado por el Banco Central, y antes se cobraba a los 18 días hábiles, pero desde julio ese plazo es sólo para los grandes comercios.

Para los pequeños y micro comercios ahora es a los ocho días hábiles, mientras los comercios medianos y grandes de gastronomía, salud, turismo y alojamiento reciben el dinero de sus ventas a los 10 días hábiles.

Pero como notaron que necesitaban el cash de forma más inmediata, empezaron a ofrecer la opción de adelantarles en 24 horas.

A los comercios no les queda más remedio que convalidar el costo de adelantar los cobros al no recuperar el volumen suficiente de las ventas.

Ventas flojas

Las ventas minoristas cayeron 6% al compararlas con un año malo para la economía como fue el 2019, pre pandemia. Por lo tanto, a los comercios no les queda más remedio que convalidar el costo de adelantar los cobros al no recuperar el volumen suficiente de las ventas.

"Este tipo de financiamiento pasa a resultar básico para poder operar, ya que el comerciante se ve obligado a tener liquidez para sostener su costo operativo", advierte Damián Di Pace, director de Focus Market.

Ese cash, agrega, es el que el comerciante necesita para hacer frente a compromisos con el banco, deudas, para reponer su stock o pagarle a tiempo a sus empleados.

Desde luego al empresario le conviene el cash, por eso hay muchas promociones por pago en efectivo. Pero no le queda otra opción que aceptar la tarjeta. En el caso de la de débito, porque es mandatario por Ley. Y en la de crédito, porque en muchos casos, como en rubros como indumentaria y calzado, la demanda así lo exige.

También sucede que muchos tarjetahabientes no pueden hacer uso del plástico porque ya no tienen más cupo, pues los bancos no actualizan a todos los límites. Por eso, el Gobierno negocia con los bancos para que lo hagan.