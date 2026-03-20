Las acciones de Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo, caían casi 3% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una sesión marcada por la volatilidad asociada al Triple Witching Day, mientras el mercado asimilaba reportes sobre recortes de personal en su unidad tecnológica Spin. Los títulos de la compañía retrocedían hasta 2.9% a 182.26 pesos por unidad (Ciudad de México 11:32 horas). Bloomberg reportó que la empresa dirigida por José Antonio Fernández Garza-Lagüera está recortando personal en Spin, la plataforma financiera que opera una cartera digital y permite a los usuarios retirar e ingresar efectivo en tiendas Oxxo. El Cronista consultó a Femsa sobre el tema, sin obtener respuesta hasta el momento. Durante su conferencia de resultados del cuarto trimestre, la compañía ya había anticipado una reestructura operativa. En ese momento, la administración informó que la solicitud de licencia bancaria para Spin by Oxxo quedaba suspendida, como parte de una etapa de consolidación del negocio. En esa misma llamada, Fernández Garza-Lagüera explicó que el proceso incluiría optimización de plantilla y ajustes en la estructura organizacional. “Estas eficiencias se deben principalmente a la optimización de la plantilla, la simplificación de la estructura organizacional, así como a la mejora de los resultados en Spin, respaldada por el dinamismo subyacente del negocio y una reestructuración organizacional en ese negocio”, dijo el directivo a analistas. Según Bloomberg, los recortes ascenderían a cerca de 1,300 empleados en distintas divisiones, incluidas operaciones minoristas y el embotellador de Coca-Cola. El ajuste ocurre en el marco de una estrategia más amplia de eficiencia y reducción de costos. “En el caso de Spin, no es solo un ajuste significativo de costos, que está directamente relacionado con la reducción y el enfoque de la estrategia y la ambición de Spin”, dijo el CEO de Femsa previamente. La directiva prevé reintegrar Spin al ecosistema de Oxxo, sin que eso implique una fusión operativa. La fintech seguiría funcionando como una unidad independiente y como una apuesta estratégica de largo plazo. La apuesta de Femsa se centra en combinar la red física de más de 25,000 tiendas con capacidades digitales. Remesas, pagos con QR y servicios financieros híbridos son áreas aún con espacio de crecimiento, de acuerdo con la administración. Al cierre del cuarto trimestre, Spin by Oxxo reportó 10.5 millones de usuarios activos, un alza anual de 22%. Spin Premia, por su parte, alcanzó 28.1 millones de usuarios activos. De acuerdo con el último reporte financiero de la controladora de las tiendas Bara, hasta el cierre de 2025 se contabilizaron 97,021 empleados, cifra 23% menor comparada con el mismo lapso del año previo. Los funcionarios presentaron una reducción de 345 puestos, mientras que los obreros (que incluyen puestos indirectos) incrementaron 10,319 plazas para cifrar en 268,605.