A cuánto asciende la deuda externa privada

En esta noticia Deuda externa

Deuda financiera

La deuda externa del sector privado totalizó u$s 103.905 millones al 30 de septiembre, registrando una caída trimestral de u$s 809 millones explicada exclusivamente por la deuda comercial, que cayó u$s 954 millones, dado que la deuda financiera mostró un aumento de u$s 145 millones.

En la comparación interanual, la deuda externa privada aumentó en u$s 4.933 millones, explicado principalmente por la deuda comercial, de u$s 4.893 millones, según informa el Banco Central.

Deuda externa

La deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 63.308 millones: la deuda externa por exportaciones de bienes se ubicó en los u$s 5.742 millones, mostrando una baja de u$s 299 millones trimestral y de u$s 1.869 millones en la comparación interanual.

La deuda externa por importaciones de bienes totalizó u$s 44.112 millones, con una baja de u$s 1.201 millones en el trimestre y una suba de u$s 6.004 millones en la comparación interanual.

Por su parte, la deuda externa por servicios alcanzó u$s 13.454 millones, con un aumento de u$s 546 millones respecto del trimestre anterior y acumulando un incremento de u$s 758 millones en términos interanuales.

Deuda financiera

La deuda externa financiera del sector privado totalizó u$s 40.597 millones, mostrando un aumento de u$s 145 millones en el último trimestre y de u$s 40 millones en comparación con el año anterior.

El incremento del trimestre se debió principalmente a los títulos de deuda, con un aumento de u$s 190 millones, así como a la categoría de 'Otra deuda financiera', que sumó u$s 188 millones.