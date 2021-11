Quién es el alto financista que dejó su puesto de CEO pero se dedicará a expandir el grupo

El financista Federico Tomasevich, principal accionista de Puente y su CEO desde hace 18 años, dejará el máximo cargo ejecutivo de la gestora de patrimonios y de mercado de capitales.

En esa posición, a partir de hoy, la ocupa Fernando Recalde, quien se desempeñaba como country manager de Larraín Vial y viene de ocupar diferentes roles de estructuración, trading y distribución en Nueva York, explicó Puente en un comunicado. También fue director y presidente de Merrill Lynch Argentina.

Federico Tomasevich seguirá con su rol de presidente de Puente Holding UK

En tanto, Tomasevich continuará como presidente del directorio de Puente Holding UK, en Reino Unido, de la que depende Puente en la Argentina y las oficinas en Uruguay, Paraguay y las recientemente inauguradas en Miami.

"Tenemos grandes planes de expansión en América latina y Estados Unidos para los próximos cinco años", señaló Tomasevich.

"El proyecto de crecimiento que nos planteamos para los próximos cinco años es muy desafiante, pero contamos con profesionales con la experiencia, el conocimiento y el compromiso necesarios para lograrlo", destacó Fernando Recalde en un comunicado oficial.

Por su parte, Tomasevich también recordó que Puente gestionó en los últimos 10 años más de u$s 2500 millones en activos patrimoniales, más de u$s 15.000 millones en trading institucional y en los últimos cinco años estructuró financiamiento en el mercado de capitales por más de u$s 5000 millones en más de 400 transacciones.