Bombo, la ticketera blockchain que eliminó el fraude, habilitó la reventa segura y está a punto de cerrar nueva capitalización

Ricardo "Bebe" Pueyrredón es un emprendedor serial, nerd tecnológico y clubber -todas definiciones propias-, que vive envuelto en un vértigo de entusiasmo. No es para menos, en muy poco tiempo está envuelto en dos logros descomunales.

Por un lado, el crecimiento de su creación más refinada, Bombo, la plataforma y comunidad de amantes de la música electrónica, basada en tecnología blockchain que revolucionó la industria del ticketing en la Argentina.

Bombo está próxima a cerrar una ronda de financiamiento que le permitirá su expansión en América latina. La firma conecta a artistas con la comunidad de clubbers, como se denomina a los fans de la música electrónica, y vende ticket para los conciertos en forma segura.

Bebe Pueyrredón y el C level de Bombo.

Pero sobre todo, a prueba de falsificaciones, una acción muy en boga con la reproducción de códigos QR "estáticos", muy vulnerables a la reproducción apócrifa.

Como solución, Bombo lo que genera son NFT tickets, propiedad del que lo adquiere e invulnerable.

La novedad de la plataforma, que también involucró un nuevo desarrollo tecnológico basado en blockchain, es la puesta en marcha de Bombo Swap, una plataforma dentro de la aplicación, que permite la reventa en una suerte de marketplace de la escena electrónica.

"Si desde el principio de Bombo una de las cosas que nos movió era frenar las estafas con las ventas de ticket, vimos que últimamente habían empezado a crecer, y eso nos obligó a adelantar en el roadmap del mercado secundario de reventa segura", explica Pueyrredón, de 41 años.

En realidad, esta oleada de estafas fue consecuencia de una primera erradicación de entradas truchas que en materia de los festivales electrónicos lidera Bombo.

"Había quienes conectaban a través de Bombo, por la parte de la red social, para revender las entradas y engañaban a un 20%. Decían, 'mandame la plata y te mando el token'; el 80% de las veces salía bien, pero había una cantidad que no", explica.

"Hay igualdad de oportunidades que los más mainstream, porque hoy si sos un artista y querés darte a conocerte es gastarte u$s 2000 por mes en pauta de Facebook o de Instagram. Acá nosotros desarrollamos un algoritmo de IA que lo que hace es recomendar artistas en base a tus gustos y a tu gusto musicales en los venues que frecuentás"

Desarrollo

A partir de esa realidad, en tres meses Bombo produjo Bombo Swap que permite ofrecer y cerrar transacciones en precios que adjudica cada vendedor y que la oferta y demanda convalida.

"El día que lo pusimos en marcha fue histórico para la escena de la música electrónica a nivel argentina y mundial porque terminamos por completo con cualquier tipo de estafa o scam que haya a la hora del ticketing", afirma.

Bebe relata que en el arranque del sistema tuvieron una crash rate de 99% Android y 99% iPhone. "No hubo prácticamente fallas -se jacta-: el día que Bil Gates lanzó Windows 95, se le colgó... Nosotros no tuvimos falla alguna. Y ya se teleguiaron más de 500 tickets en un día", relató.

La estructura de seguridad involucra no solo el registro blockchain de los movimientos con el ticket con mayor seguridad sino que "una vez que le entra el dinero de un bombo a un intermediario, una vez que le entra el dinero de un usuario a su cuenta de Mercado Pago, Bombo larga el token y lo recibe en el momento", explicó Pueyrredón.

"Yo también me tuve que ir de Pachá a pata porque me la había gastado toda adentro y no tenía para el taxi", recuerda Pueyrredón, dando fe de legitimidad clubber.

La plataforma cobra una comisión al vendedor y con eso remunera a Mercado Pago para que no tenga parking. "Entonces al usuario se le activa el dinero en el instante", indicó. La comisión es del 15 por ciento.

El origen

Hace un año, Bombo nació con el aporte individual de Bebe pero sobre todo de Gustavo Rana, que integra G5, un grupo de propietarios de Crobar, The Bow, Oasis, Mandarine Park y Mandarine Tent, principales escenarios para la escena electrónica. El ticketing para esos venues representa la mayor parte de las ventas de Bombo. El 80% de la venta de tickets para la música electrónica del país pasa por la plataforma.



Rana es advisor del board de Bombo y también encabeza algunos de los proyectos de la plataforma.

"A nivel ticketing somos la primera app en la región en hacer el marketplace. De hecho, somos la primera ticketera de NFT, por bastante mucho. Por eso también el mundo blockchain nos abrazó tanto, porque tenemos más de 700.000 NFT que se han vendido. No hay ninguna otra etiquetera de NFC que haya tenido tantos tickets vendidos", asegura Pueyrredón.

El hallazgo original de Bebe fue haber detectado la penetración del fraude en la comercialización de tickets en las presentaciones. Sobre todo, a partir de la penetración de los códigos QR como validadores. Y ubicar la solución.

"A nivel ticketing somos la primera app en la región en hacer el marketplace. De hecho, somos la primera ticketera de NFT, por bastante mucho. Por eso también el mundo blockchain nos abrazó tanto, porque tenemos más de 700.000 NFT que se han vendido. No hay ninguna otra etiquetera de NFC que haya tenido tantos tickets vendidos", asegura Pueyrredón.



"Desde el día cero, no tuve inversión, tuve un pequeño investment de u$s 30.000 dólares, pero nada, nos boostapeamos con los eventos. De hecho, la historia es muy divertida. Cuando vimos que nos iba a alcanzar para el MVP, yo adquirí una ticketera que estaba abandonada post pandemia, hecha en WordPress, con tecnología completamente obsoleta", recuerda.

"La adaptamos y vendimos con esos 60.000 tickets y con eso financiamos el MVP, el mínimo producto viable. Y existimos por nuestro convenio con Gustavo (Rana), mi co-founder, CEO de G5, que es la productora de música argentina más importante de Argentina y bueno nada hoy vamos a ir full comunidad también y full web 3 queremos terminar de llevar a la gente a la blockchain y empezar a enseñarles de a poco cómo puede interactuar y todos los beneficios que tiene como tecnología fuera de los financieros", adelanta.

La escena

"Hoy trabajamos con más de 63 productoras y estamos en todo el país. Desde la más chica, la media y hasta la más grande. Trabajamos con todos, estamos siempre... Porque ya nos creen, no nos ven que somos una corpo que vino a quedarse con el mercado", plantea.

Bombo se compone del ticketing pero también de una red social, en donde conecta a los artistas de la escena de música electrónica del país, a sus seguidores.

"Yo también me tuve que ir de Pachá a pata porque me la había gastado toda adentro y no tenía para el taxi", recuerda, dando fe de legitimidad clubber.

Expansión

A la par del cierre de la ronda de financiamiento y el lanzamiento de Bombo Swap, Pueyrredón también prepara su expansión a Chile y a Perú. Lo encaró con empresas locales. "Es el mismo business case. Nos asociamos a nivel ticketing con promotores de allá, pero para nosotros lo más importante es unir a la comunidad, quizás un poco más romántico, filantrópico podrían decir", indica.

Hacia el futuro quiere expandir las funcionalidades para que los usuarios interactúen con las blockchain. "Nuestro pensamiento es, si mi mamá manda mails todos los días y no sabe lo que es un protocolo de TCIP ¿por qué alguien para interactuar con la blockchain tiene que saber de blockchain? entonces ese es nuestro pensamiento y es lo que nos mantenemos", asegura Bebe.

"Después de la ronda de financiamiento, vamos a ir por tres canales muy importantes uno es la pata fintech de Bombo que va a ser el Bombo Pay; estamos tratando de desarrollar la blockchain, la Bombochain, y después toda la parte de comunidad, para financiar dentro de la comunidad la oferta", reveló.

Cripto clubbers e IA

El 10% del revenue de Bombo es en cripto, "lo cual habla de una adopción enorme de parte de la escena; nunca hubiésemos esperado más de un 3% y llevamos un 10% el mes pasado a través de Binancepay. Estamos cerrando un acuerdo con una blockchain Layer 2 de Ethereum. Quizás el día de mañana la idea sea sacar un ITO, un Initial Token Offering", la Bombo Chain.



"Para mí Bombo es como mi hijo más. Yo trabajo de Bombo y para Bombo. Todos los emprendimientos que hice en mi vida es el único que realmente siento que tenga una visión, una responsabilidad, una misión y la verdad que la comunidad nos abrazó mucho", declara.

En Bombo tienen lugar, "los artistas talentosos que quizás no tienen contactos para tocar en los mejores boliches o los promotores que recién están empezando; tienen igualdad de oportunidades que los más mainstream, porque hoy si sos un artista y querés darte a conocerte es gastarte u$s 2000 por mes en pauta de Facebook o de Instagram. Acá nosotros desarrollamos un algoritmo de IA que lo que hace es recomendar artistas en base a tus gustos y a tu gusto musicales en los venues que frecuentás", detalla Bebe.

"Sabemos a dónde sacás entradas, a qué lugares vas, entonces sabemos que estilo de música te gusta y los primeros artistas que te recomiendan son todos emergentes", detalla el founder de Bombo.

El team

"Tengo un equipo atrás, muy talentoso, que está medio repartido por el mundo", explica Bebe Pueyrredón. Entre ellos hay diseñadores, ingenieros, muchos con "dobles vidas". Unos que trabajan a escala global con las principales marcas en los diseños de NFT, o la de músicos de la escena.

Además de Bebe y Gustavo Rana, integran el C level Gustavo Brey (CTO & Co-Founder), Leandro Blanco (COO & Co-Founder), Iván Novakovich (CFO), Kevin Muter (Chief Product Officer), Leonardo del Temple (Chief Communications Officer) y Malena Nenna (Chief Marketing Officer).