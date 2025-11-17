A través de un comunicado, la compañía Smart_, fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna, anunció que se vio obligada a cerrar sus tiendas. De ahora en adelante, la firma se enfocará exclusivamente en la venta a través de su tienda online.A pesar de haber registrado una fuerte expansión y crecimiento desde su fundación, en 2024 comenzó a manifestarse una caída en las ventas que provocó cierres paulatinos de sucursales y recortes internos.Según expertos del sector, a la empresa se le estaba complicando la situación financiera. Solo en julio, las fuentes consultadas por El Cronista indicaron que tuvieron que dejar impaga una deuda de $ 800 millones en pauta publicitaria.

“Es una cifra muy grande, pero este es un rubro que invierte mucho en marketing y publicidad. Gran parte de las ventas provienen de ese desembolso”

Garbarino y Compumundo en venta para evitar quiebra

, destacaron.Además, el mercado tecnológico atraviesa un momento delicado, debido a la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, sumado a la competencia con productos que ingresan desde el exterior.En sus inicios, la marca fue una de las grandes sorpresas del sector porque se dedicaba a mejorar la experiencia de los clientes: si una persona quería adquirir la, por ejemplo, podía llevársela una semana a su casa antes de comprarla.El año pasado,en un nuevo centro de distribución de 4400 metros cuadrados en Sarandí. Sin embargo, no pudo mantener el nivel de ventas para sostener sus puertas abiertas.

El 16 de julio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 puso a la venta las marcas Garbarino y Compumundo para evitar su cierre definitivo.

Se trata de un concurso preventivo según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, debido a la crisis financiera que enfrentan las empresas.

Por ahora, los acreedores interesados deben depositar $ 400.000 para su solicitud. Si al finalizar el plazo no hay inscriptos para su compra, se declarará la quiebra de ambos locales.