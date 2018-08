Emprender en salud, una decisión de alto impacto

La d

ramática reducción de costos para secuenciar el genoma, la llegada de nuevas tecnologías y la irrupción del software y la electrónica en la biotecnología, están acelerando el proceso de crecimiento de startups biotecnológicas que surgen día a día para solucionar grandes problemas de la humanidad. En ese contexto, dice Graciela Ciccia, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Grupo Insud, "la industria del venture capital comenzó a prestarle atención a estas nuevas oportunidades y en los últimos años las inversiones en este tipo de startups han crecido notablemente proyectándose para este año más de u$s 2.700 millones en inversiones".

Alex Barceló, de Incubando Salud (Fundación Barceló), manifiesta: "La industria de la salud abrió el juego para generar nuevas fuentes de ingresos asociándose a startups estratégicamente para catalizar esas oportunidades. Son conscientes de que si no generan soluciones disruptivas basadas en conocimiento se quedan fuera del mercado. Y no sólo invierten actores tradicionales que vienen invirtiendo en el sector salud, sino también otras firmas que hasta hace unos años no estaban involucradas en esta industria, como General Motors, FUJI, Samsung, Google, Amazon, Facebook o Apple". El mundo va hacia la creación y financiación de este tipo de empresas. En Estados Unidos, de los 34 startups que salieron a la bolsa el año pasado, 24 fueron firmas de base científica.

>

Según Gerardo Marchesini, de CITES, a nivel global muchos fondos están invirtiendo en startups de salud porque es el mercado que mayor crecimiento promete en los próximos años. "Este crecimiento se debe a un incremento del poder adquisitivo promedio de la población y el incremento de la expectativa y calidad de vida que hacen cada vez mayor la demanda de productos vinculados a la salud".

Para Matías Madorno, Docente de la carrera de Bioingeniería del ITBA, las empresas de tecnología de la salud aportan alto valor agregado. Y la exportación de productos de estas características son divisas muy importantes que entran al país. "Por ejemplo, Suiza con una población menor a la del área metropolitana de Buenos Aires tiene una industria de tecnología de salud que genera exportaciones por u$s 10.000 millones. Esto es equivalente a la suma de la exportación de aceite de soja y toda la industria automotriz de la Argentina de 2016", asegura el vocero.

Mirá también Buscan cambiar el rumbo en la detección de patologías Un sistema posibilitaría, a partir del seguimiento del recorrido de los ojos, evaluar la capacidad cognitiva para diagnosticar Alzheimer o Parkinson.

Por su parte, para Sebastián M. Lapman, responsable del comité de innovación del Sanatorio Modelo de Caseros, la incorporación de nuevas startups permite la democratización de la medicina y el acceso a la información. Ezequiel Escobar, CEO de uSound -startup acelerada por Wayra - comparte dicha visión: "En la actualidad, las startups de salud representan el futuro sanitario a nivel global. Están viviendo una enorme oportunidad para crecer exponencialmente gracias a un nuevo paradigma en el que, por medio de la tecnología, están aportando soluciones de gran valor a la sociedad para descentralizar y democratizar el acceso a la salud".

Hoy existen innumerables oportunidades de aplicación de nuevas tecnologías en la salud. Mauricio Farez, CEO de Entelai, expresa que, independientemente de la excelencia de los profesionales, hoy la salud como servicio es muy deficitario. Afortunadamente, en los últimos años han surgido nuevas tecnologías con un gran potencial de aplicación en salud como la Inteligencia Artificial que, sumado al interés renovado de la FDA en ser más flexible en su aprobación, hacen de un caldo de cultivo muy bueno para las startups que quieran innovar en este nicho.

En este sentido, dice Axel Barceló, "desde Incubando salud, somos conscientes que estamos traccionando y contribuyendo a consolidar el ecosistema emprendedor de la salud; recibimos y evaluamos startups cuyos modelos de negocio funcionan en otras partes del mundo, pero que a veces son difíciles de implementar en nuestra idiosincrasia, o bien porque no tenemos el nivel de madurez de incorporación de innovaciones en nuestro sistema sanitario".

>

Por su parte, Gerardo Marchesini expresa: "Desde CITES hemos invertido en seis empresas en el área de la salud. Aportamos la visión global, el capital, el know how, alianzas estratégicas y proveedores internacionales en áreas como propiedad intelectual, regulatoria, legales y finanzas internacionales. Generalmente invertimos medio millón de dólares en una primera ronda de inversión para realizar un desarrollo tecnológico disruptivo, armamos y profesionalizamos el equipo emprendedor capacitándolo, y mediante una gestión activa como socios inversores en estas empresas. Luego del periodo de incubación podemos invertir en Serie A junto a otros inversores para llevar la inversión total a más de un millón de dólares por empresa".

El Grupo Sancor Seguros, la franquicia de Aceleradoras Científicas de Sepyme y otros fondos privados e institucionales invertirán a través de la Incubadora/Aceleradora tecnológica CITES un total de u$s 30 millones en los próximos cuatro años en 32 firmas en múltiples verticales, entre ellas el de salud.

En un contexto con mayor cantidad de procesos automatizados las empresas que manejen diferenciales de conocimiento científico tecnológico serán las protagonistas del futuro. El reemplazo de agroquímicos, la producción de nuevos alimentos, la medicina personalizada, la generación de fuentes de proteínas alternativas para poblaciones vulnerables, el desarrollo de medicamentos con alta accesibilidad, entre otros, son las oportunidades que surgen día a día. Y permiten además, pensar en una nueva forma de abordar la salud.