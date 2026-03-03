Viajar en tren sigue siendo una de las formas más interesantes de recorrer España. No solo permite desplazarse, sino también disfrutar del paisaje, del ritmo pausado del trayecto y de una experiencia diferente a la del turismo convencional. Uno de los referentes del turismo ferroviario de lujo es el Transcantábrico Gran Lujo, operado por Renfe, que recorre la cornisa cantábrica en un itinerario de varios días combinando alojamiento, gastronomía y excursiones organizadas. Se trata de uno de los productos turísticos más exclusivos del norte peninsular. El Transcantábrico Gran Lujo ofrece un itinerario de 8 días y 7 noches entre San Sebastián y Santiago de Compostela, atravesando País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, según el programa oficial publicado por Renfe para la temporada vigente. El viaje incluye trayectos ferroviarios combinados con visitas guiadas a enclaves históricos y paisajes de la costa cantábrica. Entre las paradas habituales figuran ciudades como Bilbao, Santander, Oviedo o Santiago de Compostela. Renfe define este tren como “un auténtico hotel sobre raíles”, destacando que recrea la experiencia de los grandes viajes ferroviarios clásicos con comodidades actuales. El tren cuenta con suites equipadas con baño privado, salón común y servicio personalizado a bordo. Cuánto cuesta viajar en el Transcantábrico Gran Lujo El precio del Transcantábrico Gran Lujo varía según la duración del itinerario y la temporada elegida. De acuerdo con las tarifas oficiales publicadas por Renfe para 2025, el recorrido corto parte desde 4700 euros por persona. El programa completo de 8 días en Suite Gran Lujo supera los 9200 euros por viajero, dependiendo de la fecha de salida. La compañía especifica que los precios pueden variar según disponibilidad y temporada. La tarifa incluye alojamiento en camarote con baño privado, restauración a bordo, excursiones organizadas y visitas culturales en cada parada del itinerario. El Transcantábrico Gran Lujo es un producto con plazas limitadas. Renfe advierte en su página oficial que “las plazas son muy limitadas por la capacidad de estos trenes únicos”, por lo que recomienda reservar con antelación. Las salidas se concentran en fechas concretas dentro de la temporada oficial, y el alojamiento se realiza cada noche a bordo del tren. Esto permite recorrer varias comunidades autónomas sin cambiar de hotel, manteniendo el mismo espacio privado durante todo el trayecto. Al tratarse de un viaje organizado con servicios incluidos, está orientado a viajeros que buscan comodidad, planificación cerrada y una experiencia turística integral en el norte de España.