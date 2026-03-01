En el norte de España, en el municipio de Solares, se ubica un refugio de bienestar que fusiona el encanto histórico de las antiguas termas romanas con el confort de la hotelería contemporánea. De este modo, el Hotel Castilla Termal Solares restablece el esplendor de la legendaria estación termal del pueblo, respetando su estética romántica y su legado arquitectónico. Con cuatro estrellas y 113 habitaciones, este complejo se ha consolidado como un referente del turismo termal en España. Sus aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente, que emergen a 30 ºC, son reconocidas por sus propiedades digestivas, metabólicas, antiinflamatorias y relajantes. Tanto para quienes buscan tratamientos de salud y belleza, como para aquellos que anhelan una experiencia de descanso y naturaleza, este balneario proporciona una combinación única de tradición, cultura y confort. El Hotel Castilla Termal Solares se encuentra rodeado de un extenso jardín con árboles centenarios, ofreciendo un entorno de serenidad y contacto con la naturaleza. Su diseño combina la elegancia clásica de los grandes hoteles del siglo XIX con instalaciones modernas dedicadas al bienestar: piscinas termales, spa, cabinas de tratamientos, gimnasio y restaurante gourmet. Las aguas del manantial de Fuencaliente, filtradas naturalmente por la roca caliza, alimentan sus piscinas y circuitos hidrotermales. El ambiente invita al descanso total, con amplios espacios de relajación y una atmósfera que evoca las antiguas termas romanas, donde el lujo y la salud iban de la mano. La tradición termal de Solares se remonta al siglo XVIII, cuando comenzaron a aprovecharse las aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente. En 1827 se levantó la primera casa de baños y poco después, el éxito de los tratamientos atrajo a visitantes de toda España. Durante el siglo XIX, el lugar vivió su gran auge: se construyeron elegantes edificios de estilo neomudéjar y oriental, casinos, teatros y cafés, consolidando a Solares como una villa termal de referencia. El esplendor del balneario fue tal que incluso la realeza visitó la zona durante sus veraneos en Santander. En 1902 se inauguró el Gran Hotel, un imponente edificio con tres plantas, salón de fiestas y un gran comedor, que hoy ha sido restaurado como parte del actual Castilla Termal Solares. Su legado perdura como símbolo del turismo termal clásico del norte de España.