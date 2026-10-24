El cambio de hora marca el inicio del horario de invierno en toda España.

España retrasará sus relojes este domingo 25 de octubre, el segundo cambio horario del año tras el ocurrido en primavera. En la Península y Baleares, a las 3:00 los relojes volverán a marcar las 2:00, mientras que en Canarias el ajuste se dará a las 2:00, que pasarán a ser la 1:00.

Esta modificación está recogida en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado y permanecerá vigente hasta el próximo cambio de horario, previsto para marzo de 2027.

El sistema contempla dos ajustes estacionales por año, uno en primavera y otro en otoño, pensados originalmente para aprovechar mejor las horas de luz natural y favorecer el ahorro energético durante cada temporada.

El impacto en las horas de luz diaria

Desde el equinoccio de otoño del 23 de septiembre, cuando prácticamente coincidieron las horas de luz y de oscuridad, la duración de los días viene reduciéndose de forma progresiva. Ese descenso llegará a su punto más bajo el 21 de diciembre, con el solsticio de invierno, según compartió la agencia EFE.

El ajuste de los relojes se produce dos veces al año, en primavera y en otoño. Shutterstock

Ese día, la cantidad de luz solar variará considerablemente según la región, con apenas poco más de nueve horas en zonas como Girona o Madrid y algo más de diez horas en Santa Cruz de Tenerife, una diferencia que se mantiene durante buena parte del invierno.

El debate europeo sobre eliminar el cambio de hora

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de terminar con este sistema, que buscaba acercar la jornada laboral a las horas de luz solar. Sin embargo, los países miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre cuándo ni cómo hacerlo, ya que se necesita el respaldo de al menos quince estados que representen el 65% de la población europea para derogar la normativa vigente desde 1974.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó en marzo una comunicación que fija las fechas de los próximos cambios de hora hasta 2031, lo que confirma que la práctica continuará, al menos, durante los próximos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había planteado en 2025 llevar la discusión al Consejo Europeo para terminar con el sistema a partir de 2026, pero la propuesta no avanzó a nivel comunitario.

Las recomendaciones de los expertos para adaptarse mejor

El cambio de horario puede generar fatiga y afectar la concentración durante los primeros días, por lo que distintos especialistas aconsejan ajustar gradualmente los horarios de sueño y las comidas antes de la fecha del cambio.

Esta recomendación cobra más relevancia en grupos considerados sensibles, como los niños y las personas mayores, mientras que se desaconseja recurrir a ansiolíticos para sobrellevar la transición.

Ajustar los horarios de sueño y comidas con anticipación ayuda a reducir la fatiga del cambio. Shutterstock

Los dispositivos que se ajustan solos y los que no

La mayoría de los dispositivos conectados a internet, como teléfonos y computadoras, actualizan la hora de forma automática durante la madrugada del cambio.

En cambio, los relojes de pared, de pulsera, los que incorporan algunos electrodomésticos y los de ciertos vehículos sin conexión deberán atrasarse manualmente.