El Corte Inglés ofrece viajes para conocer el mercadillo navideño de Berlín: incluye vuelo y hotel por menos de 300 euros.

Con la llegada de la Navidad, los mercadillos navideños se convierten en uno de los principales atractivos turísticos de Europa. Estas ferias, repartidas por cientos de ciudades, ofrecen un ambiente invernal y festivo, con una cuidada decoración, puestos de comida callejera, artesanía tradicional y música típica de estas fechas.

Dentro de esta propuesta, Viajes El Corte Inglés ha lanzado una escapada para visitar los mercadillos navideños de Berlín, una de las capitales europeas con mayor tradición. La agencia, con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, ofrece un paquete con vuelo y hotel desde 299 euros, ideal para disfrutar de la ciudad alemana en plena temporada navideña.

¿Qué incluye el paquete para visitar los mercadillos de Berlín?

El paquete de El Corte Inglés para disfrutar de los mercadillos navideños incluye vuelo y hotel para una estancia de 3 días y 2 noches en Berlín, con precios desde 299 euros por persona. El viaje permite recorrer algunos de los más de 50 mercadillos que se instalan en la ciudad, donde se pueden degustar especialidades como el Glühwein, las salchichas tradicionales o los populares corazones de jengibre Lebkuchenherzen.

Durante la escapada, los viajeros pueden conocer mercadillos emblemáticos como el de Alexanderplatz, que alberga la pirámide de Navidad más grande de Europa, o el de Potsdamer Platz, con pista de hielo gratuita, trineo de 12 metros y propuestas gastronómicas austríacas. Además, la estancia permite visitar los principales atractivos turísticos de Berlín, como la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag, el Muro de Berlín o la Torre de Televisión.

¿Cómo reservar el viaje con descuento?

La propuesta cuenta con un 10% de descuento en viajes a Berlín y está disponible para nuevas reservas realizadas a través de Viajes El Corte Inglés. El precio indicado es por persona y estancia en ocupación doble, en régimen según programa, y puede variar en función de la disponibilidad y las fechas seleccionadas.

El paquete con avión incluye billete de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, así como las tasas aéreas, que están sujetas a posibles variaciones.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios son “desde” por persona y estancia indicada, válidos únicamente para nuevas reservas. En el caso del producto con avión, se incluyen las tasas aéreas, aunque pueden sufrir modificaciones. Asimismo, la agencia ofrece la posibilidad de pago en tres meses mediante la Tarjeta El Corte Inglés, con financiación sujeta a aprobación por parte de Financiera El Corte Inglés.

La temporada de mercadillos navideños en Berlín comienza a finales de noviembre y se extiende hasta finales de diciembre, por lo que el viaje está pensado para disfrutar de la ciudad en uno de sus momentos más animados y con mayor atractivo turístico del año.