Los holandeses que compraron Barcena de Bureba, un pueblo abandonado de Burgos por 350.000 euros, ahora tendrán compañía.

En 2023, el matrimonio holandés formado por Maaike Geurts y Tibor Strausz compró el pueblo abandonado de Bárcena de Bureba, en Burgos, por 350.000 euros. El lugar, deshabitado durante más de 40 años, había quedado reducido a ruinas.

Para 2024 su visión de crear una ecoaldea autosuficiente ha inspirado nuevos proyectos y hoy es un ejemplo de pequeño enclave rural que se re-urbaniza.

El proyecto ha atraído atención internacional y, ahora, dos familias se han mudado en 2025, consolidando el sueño de una comunidad ecológica sostenible que aguarda con nuevos planes para 2026.

De ruinas a comunidad ecológica

Las casas de piedra del pueblo fueron saqueadas y vandalizadas antes de su compra, dejando a Bárcena de Bureba en un estado crítico. Sin agua ni electricidad, los nuevos propietarios instalaron paneles solares y desarrollaron un sistema para potabilizar el agua del río, esenciales para la sostenibilidad del proyecto, de acuerdo a El Periódico de España.

El enfoque ecológico incluye la plantación de árboles de paulonia, conocidos por su rápido crecimiento y su capacidad para regenerar el suelo y absorber dióxido de carbono. La pareja espera que este cultivo se convierta en una fuente de madera sostenible para la ecoaldea.

Un encuentro decisivo en Ámsterdam

El encuentro en Ámsterdam con posibles interesados fue clave para definir el futuro del pueblo. Cuatro familias asistieron y, tras conocer los detalles del proyecto, dos de ellas confirmaron que se trasladarán definitivamente en 2025.

Además, la pareja sigue buscando voluntarios interesados en colaborar con el proyecto y potencialmente convertirse en nuevos residentes. La idea es formar una comunidad sostenible que combine vivienda, agricultura y conservación medioambiental.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Un pueblo que revive gracias a la cultura

Bárcena de Bureba también se ha convertido en un centro cultural emergente. En septiembre, el pueblo acogió un festival de poesía que atrajo a cientos de visitantes, mostrando que la recuperación del espacio puede tener un impacto social y cultural significativo.

Con el apoyo de una universidad holandesa y el entusiasmo de sus futuros vecinos, el sueño de convertir un pueblo en ruinas en un hogar sostenible está cada vez más cerca de hacerse realidad. Para Maaike y Tibor, Bárcena de Bureba no solo es un proyecto, sino una historia de regeneración en todos los sentidos.