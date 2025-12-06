La isla “para pocos” de Canarias casi desconocida y tiene las playas más bellas de España. Fuente: Pixabay.

Las Canarias son un conjunto de 8 islas y 5 islotes que conforman el archipiélago de origen volcánico más importante del océano Atlántico . Allí se despliegan más de 500 playas de aguas turquesas junto a magníficos volcanes y los más bellos atardeceres.

Hoy hablaremos de una pequeña isla que solo pocos conocen. Se trata La Graciosa, un poblado de 700 habitantes y tan 29 kilómetros cuadrados de extensión. Forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y es la octava isla de Canarias desde 2018 y la última en adherirse al continente europeo.

Así es “La Graciosa”, la pequeña isla de Canarias de playas paradisíacas y atardeceres majestuosos

La Graciosa es uno de los pocos sitios de España con calles libres de asfalto. Este destino natural es perfecto para desconectar y alejarse del ruido de las ciudades, gracias a sus playas solitarias de arena fina y aguas cristalinas.

Debido a las características de esta pequeña isla, sus visitantes suelen recorrerla de punta a punta en bicicleta. Otra opción muy popular es realizar las excursiones en barco para ver la costa y hacer paradas en sus puntos turísticos.

¿Qué visitar en La Graciosa?

Una actividad obvia en la isla es el chapuzón en las aguas del Atlántico. En este sentido, la playa más importante de la isla se llama La Francesa. Está situada en el sur y es conocida por su amplia orilla y su vista privilegiada a los Riscos de Famara, en cuya cima se encuentra el Mirador del Río.

La playa la Francesa es una de las mejores playas de La Graciosa por sus aguas turquesas transparentes y su oleaje suave.

El acceso a La Francesa es a pie o en bicicleta por un camino de arena desde Caleta de Sebo. Debido al poco caudal de olas, es ideal para practicar snorkel y observar su fauna marina, que se compone de roncadores, burritos listados, abades, morenas negras y las langostas canarias.

Otra actividad imperdible de La Graciosa es la travesía a pie al volcán de Montaña Amarilla donde podrás admirar la belleza del amarillo de la montaña en contraste con el turquesa del mar. Para llegar, deberás caminar por un sendero plano desde Caleta de Sebo. Este es el mejor camino para acceder a las playas de El Salado, La Francesa y La Cocina.

Por último, comer en La Graciosa necesariamente implicará un plato con pescado fresco. Toda la gastronomía de la isla se nutre de la labor de los pescadores de la isla y en cualquiera de los restaurantes deCaleta de Sebopodrás degustar de las especialidades de la zona, el bocinegro y la morena.

¿Cómo llegar a La Graciosa?

La única forma de llegar a La Graciosa es por ferry desde Lanzarote. El trayecto demora solo 25 minutos y salen del puerto de Órzola, en el norte de la isla, y desembarcan en Caleta de Sebo.