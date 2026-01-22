A una hora de Bilbao, este pueblo combina puerto, casco histórico y playas en una de las escapadas más atractivas del País Vasco.

Escapadas de fin de año: es uno de los mejores trenes de España, sale de Madrid y cuesta 19 euros

Escapadas de fin de semana: la maravilla de Málaga, el pueblito de 3000 habitantes con los paisajes más bellos para explorar en un día

A poco más de una hora por carretera desde Bilbao, existe un destino que reúne mar, historia y vida local sin necesidad de grandes desplazamientos. En la costa de Vizcaya, este enclave se ha consolidado como una de las escapadas más completas del País Vasco, tanto para quienes buscan descanso como para quienes priorizan el paisaje y la cultura.

Se trata de Lekeitio, un municipio que conserva una fuerte identidad marinera y un entorno natural que lo distingue de otros puntos del litoral. Su puerto, su casco histórico y su relación directa con el mar lo convierten en una opción recurrente para viajes cortos desde el norte de España.

La ubicación de Lekeitio en la costa de Vizcaya explica su vínculo histórico con el mar y su atractivo como destino para escapadas cortas desde Bilbao.

Dónde está Lekeitio y por qué es ideal para una escapada corta

Lekeitio se sitúa en la comarca de Lea-Artibai, en la costa oriental de Vizcaya, dentro del País Vasco. Desde Bilbao, el trayecto en coche ronda los 70 kilómetros, lo que permite llegar en aproximadamente una hora, incluso en fines de semana.

Esta cercanía ha convertido al municipio en una opción frecuente para escapadas de fin de semana, especialmente entre quienes buscan un entorno costero sin renunciar a servicios, gastronomía y patrimonio. A diferencia de otros destinos más masificados, Lekeitio mantiene un ritmo pausado durante gran parte del año, salvo en los meses centrales del verano.

Qué ver en Lekeitio: casco histórico, basílica y entorno natural

El casco histórico de Lekeitio conserva trazas medievales bien definidas. Su principal referente es la basílica de Santa María de la Asunción, un edificio gótico de gran tamaño que domina el centro urbano y refleja la importancia histórica del municipio como puerto comercial.

A pocos metros, las calles peatonales conectan plazas, soportales y antiguos edificios vinculados a la actividad marinera. El paseo marítimo articula la relación entre el pueblo y el mar, ofreciendo vistas abiertas a la costa y al puerto, uno de los espacios más fotografiados de la localidad.

En el entorno natural destaca la cercanía de la isla de San Nicolás, accesible a pie durante la bajamar. Este elemento singular refuerza el atractivo paisajístico del municipio y forma parte de su identidad visual.

El puerto de Lekeitio, uno de los más bellos del País Vasco

El puerto de Lekeitio es uno de los grandes activos del municipio. Históricamente ligado a la pesca, hoy combina actividad profesional con embarcaciones recreativas, manteniendo una imagen viva y funcional.

Su disposición, rodeada por el casco urbano y abierta al Cantábrico, lo convierte en uno de los puertos más reconocibles del País Vasco. Desde este punto se percibe con claridad la relación histórica entre la villa y el mar, un vínculo que sigue presente en la vida cotidiana.

El puerto también actúa como eje social, con bares, terrazas y comercios que concentran buena parte de la actividad local, especialmente en fines de semana y temporada alta.

Playas, gastronomía y mejor momento para visitarlo

Lekeitio cuenta con varias playas urbanas, como Isuntza y Karraspio, que permiten combinar descanso, baño y paseos costeros sin necesidad de desplazamientos largos. Estas playas, resguardadas por la orografía, suelen ser una alternativa tranquila frente a otros puntos más concurridos del litoral vasco.

Las casas de colores frente al puerto forman una de las postales más reconocibles del pueblo y refuerzan su carácter costero y tradicional.

La gastronomía vasca es otro de los pilares del destino. Pescados frescos, mariscos y cocina tradicional conviven con propuestas más contemporáneas, siempre con el producto local como protagonista. Comer en el entorno del puerto es una de las experiencias más habituales para quienes visitan la localidad.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, la primavera y el otoño son considerados los mejores momentos para descubrir Lekeitio con mayor calma, temperaturas suaves y menor afluencia turística.