Alcoutim es una villa portuguesa perteneciente al distrito de Faro, en la región del Algarve, con cerca de 1100 habitantes. Este encantador lugar, situado a lo largo del río Guadiana, sirve como frontera natural entre Portugal y España y es uno de los sitios donde los turistas pueden disfrutar de unos días de paz y tranquilidad maravillosos.

Portugal es uno de los países europeos que cuenta con diversos pueblos medievales ideales para recorrer durante un fin de semana.

La localidad de Portugal que se encuentra en la frontera con España y es perfecto para visitar el fin de semana: cuenta con un castillo con vistas al río (foto: Pexels).

¿Cuáles son las características que definen a Alcoutim?

Alcotin se presenta como un destino ideal para explorar, gracias a su entorno encantador y pintoresco, que incluye edificios históricos, calles estrechas y un castillo que ofrece impresionantes vistas al río.

Este lugar se ha convertido en uno de los favoritos de los habitantes locales durante los días de verano, ofreciendo un respiro ante las altas temperaturas. En cuanto a la gastronomía, los restaurantes de Alcoutim destacan por servir principalmente pescado del río, como lamprea y anguila, además de ofrecer platos de cordero, jabalí y cerdo.

La playa fluvial de Pego Fundo es un destino turístico imperdible, ya que está rodeada de naturaleza y su agua es cristalina y refrescante.

Este pueblo se caracteriza por sus casas blancas, adornadas con marcos de puertas y ventanas en tonos azules o amarillos. A solo 10 minutos a pie del centro de Alcoutim, se encuentra la playa artificial fluvial de Pego Fundo, un atractivo que seguramente cautivará a los turistas.

El Mirador do Santo António ofrece una vista espectacular del río Guadiana y los alrededores de Alcoutim, convirtiéndose en un excelente punto para tomar fotografías y apreciar la belleza natural de la zona.

A pocos kilómetros de Alcoutim se encuentra el pueblo de Guerreiros, famoso por sus casas típicas blancas y sus calles estrechas. Es un lugar pintoresco ideal para pasear y descubrir la arquitectura tradicional.

El Festival del Contrabando es una de las festividades más emblemáticas de la región, que se celebra en agosto. Este evento cultural recrea el pasado histórico de la zona, cuando se practicaba el contrabando entre Portugal y España.

¿Cuál es la opción ideal para llegar a Alcotín desde España?

Si posees un vehículo propio o optas por alquilar uno, es posible conducir desde España hasta Alcoutim. La ruta más común consiste en atravesar la frontera entre España y Portugal en Ayamonte (Huelva) y luego proseguir por la carretera A-499, continuando posteriormente por la N-122 en dirección a Alcoutim.

Es de suma importancia verificar las regulaciones de tráfico y los requisitos necesarios para el cruce de la frontera entre ambos países.