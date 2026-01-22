Escapadas de fin de semana: la joya de Málaga, el pueblo de 3000 habitantes con hermosos paisajes que puedes recorrer en un día

Frigiliana, situada en el corazón de la Axarquía malagueña, es una de esas joyas ocultas que España guarda celosamente. Con sus estrechas calles empedradas, casas encaladas y balcones rebosantes de flores, este pueblo andaluz ofrece una estampa que parece sacada de un cuadro. Con una población que ronda los 3000 habitantes, según los últimos datos disponibles, Frigiliana conserva ese aire íntimo y acogedor de los pequeños pueblos, pero con un encanto que conquista a cada visitante.

Uno de sus mayores atractivos es su casco antiguo, un entramado de calles que recuerda la presencia morisca en la región. Los turistas eligen visitar las ruinas del castillo y el Barribarto, el barrio morisco-mudéjar, que se erige como testimonio vivo de la rica historia de Frigiliana. El murmullo de sus fuentes y la vista panorámica del Mediterráneo desde sus miradores hacen que cada rincón invite a la contemplación.

Ya sea para perderse en su historia, disfrutar de su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno de ensueño, una escapada a Frigiliana es una experiencia que los españoles no se pueden perder.

Escapadas: el fascinante pueblito de 3000 habitantes que es la joya de Málaga y puedes recorrer en un día. (Fuente: archivo)

Frigiliana: Un tesoro histórico en el corazón de Andalucía

Frigiliana, ubicada en la Axarquía, una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido el hogar de diversas culturas a lo largo de su historia. Las primeras evidencias de presencia humana se remontan a la prehistoria, seguidas de influencias fenicias y romanas, como lo demuestran los restos arqueológicos de las factorías de salazones.

No obstante, fue durante la dominación árabe cuando Frigiliana adquirió gran parte de su carácter arquitectónico y cultural, destacando la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos resistieron valientemente a las tropas cristianas.

Después de la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes, ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, apreciado por su rica historia y su encanto tradicional.

Guía para llegar a Frigiliana desde Málaga

Llegar a Frigiliana desde Málaga es bastante fácil, ya que se encuentra a unos 57 km al este de la ciudad. La ruta básica en coche y la opción de transporte público es la siguiente:

En coche:

Salir de Málaga y toma la autovía A-7 en dirección a Almería.

Continuar por la A-7 hasta la salida 292 hacia Nerja/Frigiliana.

Seguir las indicaciones hacia la MA-5105, que te llevará directamente a Frigiliana.

El trayecto en coche suele tomar alrededor de 45 minutos a 1 hora, según el tráfico.

En transporte público:

Desde la estación de autobuses de Málaga, puedes tomar un autobús que te lleve a Nerja. Varias empresas, como ALSA, operan rutas entre Málaga y Nerja.

Una vez en Nerja, deberás tomar otro autobús o taxi local para llegar a Frigiliana, que está a unos 6 km de distancia.

Utilizar el transporte público puede llevar más tiempo, especialmente si hay que esperar entre conexiones, pero es una opción viable para quienes prefieren no conducir.

Es recomendable verificar los horarios y la disponibilidad de los servicios de autobús antes del viaje y considerar la posibilidad de variaciones en los itinerarios.