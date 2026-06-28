Es uno de los pueblos más hermosos de España, está en Alicante y tiene la mejor paella del país. (Imagen: Wikimedia Commons)

La Comunidad Valenciana se destaca por su vasta gama de ofertas turísticas de lujo. Esta región presenta una excepcional diversidad que incluye desde playas idílicas hasta montañas impresionantes, sin omitir su tradición gastronómica incomparable y sus sitios de interés cultural de renombre internacional.

El territorio valenciano acoge una decena de pueblos y ciudades encantadoras, entre los cuales se encuentra Alcoy, una localidad de la provincia de Alicante que se expande a través del Parque Natural de la Sierra de Mariola, el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, els Plans y la Serreta.

La belleza natural y la riqueza histórica de Alcoy han sido reconocidas por la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, cuyo objetivo es “promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural”.

Lugares imprescindibles que ver en Alcoy

Alcoy alberga una vasta colección de tesoros arquitectónicos. Es reconocida, en particular, como la ciudad de los puentes, muchos de los cuales fueron erigidos en el siglo XIX, una época que marcó el apogeo de la industria local y el florecimiento de la economía alcoyana.

Es uno de los pueblos más hermosos de España, está en Alicante y tiene la mejor paella del país. Wikipedia

Entre los puentes más emblemáticos se encuentran el puente de María Cristina, también conocido como puente de Cervantes, en homenaje al célebre novelista español y autor de Don Quijote de la Mancha, así como el puente de Sant Jordi y el Viaducto de Canalejas.

El casco antiguo de la ciudad, legado del urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX, exhibe una estética modernista que se manifiesta en sus edificios y monumentos, así como en las emblemáticas calles de Santa Rita y San Blas.

Por último, es imperativo que no abandones Alcoy sin degustar algunos de sus platos tradicionales, tales como la olleta, la borreta, la pericana y, por supuesto, la célebre paella valenciana.

Un plan que resulta ineludible es realizar la Ruta Modernista e Industrial, un recorrido que abarca la icónica Casa del Pavo, el Círculo Industrial, el Antiguo Banco de España, la biblioteca pública y La Casa de Escaló.

En el sitio oficial de turismo de Alcoy, se sugiere visitar el Expo-museo de la ciudad Explora y las Torres Medievales, desde donde se puede contemplar el majestuoso puente de Sant Jordi.

Es uno de los pueblos más hermosos de España, está en Alicante y tiene la mejor paella del país. Wikipedia

Cómo llegar a Alcoy desde Valencia: ruta recomendada

Para acceder a Alcoy desde Valencia, se sugiere llevar a cabo la ruta más indicada a través de la A-7, en dirección a la N-340.