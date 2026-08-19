Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del martes 18 de agosto

Durante el martes, 18 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 03 05 11 23 24 44, la cifra complementaria el 48 y el número de reintegro el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 131166.14 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

Para el sorteo del martes, 18 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.554.092 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.252.375,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 131166.14 euros.

3.Cinco aciertos: 97 ganadores con un premio de 676,11 euros.

4.Cuatro aciertos: 5328 ganadores con un premio de 18,46 euros.

5.Tres aciertos: 92210 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 455218 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto y detente si dejas de disfrutar. No persigas pérdidas ni juegues para recuperar dinero.

Si el juego afecta tu ánimo, trabajo o relaciones, pide apoyo y considera pausas o autoexclusión. Si lo necesitas, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.