Confirmado | Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Las autoridades alemanas confirmaron que los viajeros deberán cumplir con una condición indispensable para poder ingresar y salir del país, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. La medida alcanza también a turistas y pasajeros que viajen dentro del espacio europeo y será controlada de manera estricta, especialmente por las aerolíneas.

Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Alemania exige que toda la documentación presentada esté en vigor tanto al entrar como al abandonar el territorio. Además, en los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo sistema ETIAS, una autorización digital obligatoria para ciudadanos de países exentos de visado.

Trabajadores con planes de viaje que podrían experimentar retrasos en su regreso a EE.UU. (Fuente: Freepik)

Alemania advierte a europeos sobre entrada con documentos inválidos

El Gobierno alemán ha recordado que, para los ciudadanos europeos, tanto el DNI físico como el pasaporte son documentos válidos para ingresar al país, sin embargo, ambos deberán estar vigentes durante toda la estancia, incluyendo la salida del territorio alemán. Las autoridades han enfatizado que las compañías aéreas, especialmente aquellas de bajo coste, rechazan el embarque de pasajeros que posean documentación vencida. Esta regulación se aplica también a los menores de edad.

Asimismo, se ha aclarado que el DNI digital, el Libro de Familia, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o certificados de nacimiento no serán aceptados como documentos de viaje bajo ninguna circunstancia. Debido al elevado número de robos de documentación a turistas, se recomienda viajar con pasaporte además del DNI físico.

Alemania impedirá la entrada y salida al país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Shutterstock).

ETIAS: requisitos y fecha de obligatoriedad para ingresar a Alemania

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ingresar a Alemania y otros 29 países europeos. Este sistema estará destinado a ciudadanos de 59 países que se hallan exentos de visado.

El documento permitirá múltiples entradas de corta duración, de hasta 90 días y tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque se esperaba su implementación en una fecha anterior, las autoridades europeas han indicado que el sistema comenzará a funcionar durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de manera progresiva a través de etapas transicionales hasta que se convierta en obligatorio.

Viajar a Alemania: requisitos y consejos clave

Las autoridades europeas señalaron que en la actualidad no existen restricciones específicas para viajar a Alemania y que todo el país es considerado una zona segura; sin embargo, sugieren incrementar las precauciones en grandes ciudades y áreas turísticas.

Asimismo, recomiendan contar con la Tarjeta Sanitaria Europea para acceder a la cobertura médica en el ámbito de la Unión Europea, así como contratar seguros de viaje que incluyan hospitalización o repatriación.

Además, las autoridades recordaron que pueden presentarse controles en fronteras terrestres, por lo que todos los viajeros deberán portar documentación válida durante el trayecto.