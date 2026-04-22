El tiramisú nació en el noreste de Italia en la segunda mitad del siglo XX y desde entonces no ha salido de las mesas del mundo. La combinación de café, mascarpone, bizcochos y cacao tiene algo que resiste el paso del tiempo y las modas. Lo que sí ha cambiado es la forma de prepararlo. Marta Verona, chef, nutricionista y ganadora de la sexta edición de MasterChef España, ha publicado en su perfil de Instagram una versión que lo transforma por completo: sin huevo crudo, sin bizcochos de soletilla, sin alcohol y lista en cinco minutos. Su reacción al probarlo fue directa: “Es mi nuevo vicio, y ahora será también el tuyo”. La innovación central está en sustituir las soletillas por tortitas de arroz, que se empapan en café hasta perder su rigidez y absorber toda la humedad. Al intercalarlas con una crema ligera de mascarpone y yogur, cambian de textura por completo y replican la estructura en capas del tiramisú clásico sin ninguno de sus ingredientes más pesados. El resultado mantiene el equilibrio de sabores —el amargor del café, la suavidad del queso, el punto final del cacao— con un perfil nutricional muy distinto. La lista es corta y accesible. Todos los ingredientes están disponibles en cualquier supermercado y no requieren preparación previa. Para una ración individual se necesita: Para una versión aún más ligera, el mascarpone puede sustituirse por queso fresco batido sin que la receta pierda consistencia. La miel reemplaza al azúcar con un índice glucémico más bajo y un sabor más complejo, y el yogur aporta acidez y aligera la textura de la crema sin sacrificar cremosidad. La elaboración no requiere experiencia ni utensilios especiales, solo dos boles y un plato. El orden importa para que las capas asienten bien: El postre puede servirse de inmediato o dejarse en el frigorífico unos minutos para que las capas asienten. No necesita horas de frío como el tiramisú clásico, lo que lo convierte también en una solución válida para un antojo de última hora. Verona ganó la sexta edición de MasterChef España y desde entonces ha construido una propuesta gastronómica que cruza la alta cocina con la nutrición. Su trabajo como chef y nutricionista la ha llevado a especializarse en recetas que no sacrifican el placer en nombre de la salud, sino que buscan el punto donde ambos coinciden. Este tiramisú es un ejemplo de esa línea: parte de un clásico reconocible, lo reescribe con criterio técnico y lo hace accesible sin convertirlo en algo irreconocible. Para quien quiera subir el nivel de presentación, Verona sugiere añadir ralladura de naranja sobre el cacao, integrar pasta de pistacho en la crema o terminar con virutas de chocolate negro, tres recursos que elevan el resultado sin añadir tiempo ni dificultad.