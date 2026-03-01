En lugar de optar por las grandes urbes o las playas más abarrotadas, cada vez más viajeros eligen explorar pueblos con una identidad singular, menos concurridos y repletos de historia. Entre las diversas alternativas que presenta el mapa, uno de estos pueblos ha sido recientemente designado como el más bonito de España. Con sus casas blancas, vistas al Mediterráneo y un ambiente bohemio, este destino se ha convertido en una opción irresistible para aquellos que anhelan un verano diferente, alejado del bullicio y más cercano a lo auténtico. Ubicado en la provincia de Alicante, Altea fue destacado por National Geographic en junio de 2025 como el pueblo más hermoso de España. Esta elección se fundamenta en su arquitectura de tonalidades blancas, su privilegiada ubicación frente al mar y el equilibrio que logra entre tradición, arte y turismo. Su casco antiguo, presidido por la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, se erige como uno de los lugares más fotografiados de la Comunidad Valenciana. La calle Major conduce hasta la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. El acceso está revestido de piedra oscura y culmina en una escalinata. Sus dos cúpulas, de tejas azules vidriadas, dominan la panorámica del pueblo. Desde este punto, se pueden apreciar las sierras de Aitana, Bèrnia y el Puigcampana hacia el interior. Hacia el mar, se distinguen la Punta de l’Albir, el Morró de Toix y el Peñón de Ifach. Por las mañanas, el pueblo despierta con el canto de las gaviotas y la vista de los barcos en el puerto. Altea fue, durante décadas, un pueblo de pescadores y labradores. En la calle del Sol, hasta hace poco, aún se percibía el aroma a pescado y salazón, según relatan los vecinos más ancianos. Las puertas estaban adornadas con cortinas negras, características del antiguo barrio marinero. Hoy, esa calle atraviesa el barrio de El Fornet. Sus casas blancas se engalanan con geranios, jazmines y buganvillas. Las calles son angostas y empedradas, conservando la estética mediterránea tradicional. Además de su belleza natural, Altea preserva una identidad artística muy fuerte. Desde hace décadas, se ha convertido en refugio de músicos, pintores y artesanos. Sus galerías, talleres y ferias al aire libre aportan vitalidad a un pueblo que amalgama historia, paisaje y cultura. Altea ofrece actividades para todos los gustos. Su tamaño es ideal para recorrerla a pie y descubrir cada rincón sin prisa. A continuación, algunos imperdibles para disfrutar del pueblo: Gracias a su cercanía con el aeropuerto de Alicante-Elche, Altea cuenta con buenas conexiones que permiten visitarlo cómodamente desde cualquier punto del país.