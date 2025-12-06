El pueblo escondido en La Rioja que te enamorará con sus calles medievales y sus vinos excelentes. Fuente: Shutterstock.

Cada destino de España ofrece un mosaico único de experiencias. Desde las soleadas playas de la Costa del Sol hasta los picos nevados de los Pirineos, pasando por los pueblos medievales y las ciudades antiguas, el país ofrece opciones que no se encuentran en ningún lugar del mundo.

Entre estos destinos, Sajazarra emerge como una joya escondida, ideal para una escapada. Este pequeño pueblo encapsula la esencia de la España rural y tradicional .

Dónde queda Sajazarra

Sajazarra está ubicado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el norte del país. Se encuentra a 54 km al suroeste de Vitoria-Gasteiz, 82 km al noreste de Burgos y 103 km al sur de Bilbao.

Qué hacer en Sajazarra

Plaza del ayuntamiento

El histórico edificio del ayuntamiento de Sajazarra, originalmente situado cerca de la Puerta del Arco, una de las cuatro puertas de la muralla medieval, fue trasladado en el siglo XIX a la actual Plaza del Ayuntamiento.

Fue erigido en 1893, guarda una sorpresa curiosa: desde una de sus ventanas sobresale una llamativa cola de metal. Para descubrir a quién pertenece, deberás dirigirte a la fachada lateral del edificio, donde te encontrarás con la cabeza metálica de un dragón.

En la misma plaza, se destaca otro inmueble de significado histórico: la Casa de los Ruiz de Loizaga. Esta familia noble erigió su palacete barroco en la mitad del siglo XVIII, donde aún se puede admirar un reloj de sol y el escudo de los fundadores en la fachada.

Castillo de Sajazarra

El Castillo de Sajazarra fue construido en el siglo XV (Fuente: Wikimedia Commons / Jynus)

Erigido en el siglo XV, marcó un hito en la historia de la villa al convertirse en señorío de los Velasco. Este castillo no solo fue testigo sino también escenario de conflictos entre los reinos de Navarra y Castilla, jugando un papel crucial en la historia regional.

El diseño del castillo se caracteriza por un recinto exterior de forma rectangular, flanqueado por torres circulares. En su centro se erige la torre del homenaje, también rectangular, pero destacada por sus cuatro torreones octogonales en las esquinas, completados con matacanes y almenas, elementos defensivos típicos de la arquitectura militar medieval.

Reconocido como uno de los castillos más hermosos de La Rioja, su estado de conservación es notable. A pesar de que en 1956 la torre sufrió un derrumbe, el castillo fue completamente rehabilitado en 1970. Hoy en día alberga la bodega familiar “Castillo de Sajazarra”. Desafortunadamente, esta transformación significa que no está abierto al público para visitas.

Iglesia de Santa María de la Asunción

La Iglesia de Santa María de la Asunción fue declarada Bien de Interés Cultural (Fuente: Wikimedia Commons / Jynus)

La iglesia de Sajazarra, declarada Bien de Interés Cultural, es un testamento histórico que remonta sus orígenes a 1171. Fue en este año cuando el rey Alfonso VIII de Castilla estableció un monasterio cisterciense en el lugar.

Esta estructura, construida con una mezcla de piedra de sillería y mampostería, se encuentra adosada a la muralla norte del pueblo, integrándose armoniosamente en el paisaje histórico de Sajazarra.

A lo largo de los siglos, la iglesia ha experimentado varias fases de construcción y remodelación, lo que le ha dado su aspecto actual. Un ejemplo notable de estas adiciones es su torre barroca, incorporada al final del siglo XVII, que aporta un contraste estilístico interesante.

Gastronomía

El bacalao a la riojana es uno de los platos que se pueden probar en Sajazarra (Fuente: Shutterstock)

La gastronomía de este pueblo refleja la tradición riojana. Está basada principalmente en la utilización de productos frescos y de temporada.

Entre los platos más típicos se encuentran las chuletillas de cordero al sarmiento, el bacalao a la riojana, la menestra de verduras, las patatas a la riojana y los caparrones.

Además de estos platos, la gastronomía de Sajazarra se completa con los excelentes vinos riojanos, reconocidos internacionalmente por su calidad y su sabor.

Cómo llegar a Sajazarra

Desde Bilbao

Continuar por la AP-68 hacia N-126 en La Rioja. Toma la salida 9 de AP-68.

Seguir por N-126, N-232 y LR-209 hacia Sajazarra.

La distancia entre ambos lugares es de 103 km y el tiempo de viaje es de aproximadamente una hora.

Desde Burgos

Tomar la BU-11.

Continuar por la AP-1 hacia N-232. Tomar la salida 57 de AP-1.

Seguir por la N-232. Tomar LR-202 hacia Sajazarra.

La distancia de 82 km se puede recorrer en menos de una hora.

Desde Vitoria-Gasteiz

Tomar Cl. Reyes Católicos y Arriagako Atea Kalea hacia Juan de Garay Kalea.

Coger la A-1 hacia C. Vitoria en Miranda de Ebro.

Continuar por la BU-733 y LR-209 hacia Sajazarra.

En este caso, la distancia es de 53 km y se puede recorrer en menos de una hora.