El fin de semana se aproxima y una de las mejores alternativas para disfrutar de los días de descanso es realizar una escapada o viaje exprés a alguno de los hermosos pueblos que se encuentran cerca de España. Entre ellos destaca Aubinyà, una pequeña población de Andorra que forma parte de la parroquia de San Julián de Loria. Este encantador lugar ofrece paisajes naturales impresionantes y bellas construcciones de piedra que merecen ser admiradas. Este encantador pueblo de Andorra, que data del siglo IX, cautiva a turistas de todo el mundo con sus hermosos paisajes y sus llamativas calles adornadas con casas de piedra y ventanas de madera. Es importante destacar que el pueblo es peatonal y para acceder a él es necesario aparcar el coche en el estacionamiento situado en la entrada principal. Durante el siglo XX, un grupo de arquitectos y especialistas se dedicó a recrear esta antigua villa medieval. Por lo tanto, aunque su apariencia sugiera lo contrario, se trata de un poblado que tiene apenas algunas décadas de historia. Entre los monumentos arquitectónicos más destacados de la zona se encuentra la iglesia de San Román Aubinyà, ubicada cerca del pico La Portella y del Area Autocaravanas River Centre Comercial. Otro punto de interés es la Iglesia de Sant Ivo, que, a pesar de ser una construcción reciente, emula las antiguas edificaciones cristianas de estilo romántico presentes en Andorra. Además, en los alrededores se halla El Nen de la Punxa, un pintoresco lugar que se puede recorrer en un día. Por otro lado, los amantes de los paseos al aire libre y de los paisajes naturales pueden disfrutar de senderismo por el Riu d’Aubinya. Los viajeros que deseen llegar a Aubinyà desde el centro de Barcelona deberán realizar un trayecto de aproximadamente tres horas por la A-2 y la C-14. Es importante planificar el viaje con antelación para asegurar una experiencia placentera y sin contratiempos. Se recomienda considerar las condiciones del tráfico y el clima antes de emprender la ruta.