El Corte Inglés ofrece viajes para conocer el mercadillo navideño de Bruselas: incluye vuelo ida y vuelta por menos de 70 euros

La temporada de mercadillos navideños ya se vive con intensidad en Europa y Bruselas se consolida como uno de los destinos más atractivos para una escapada invernal. Con sus calles iluminadas, el aroma del chocolate caliente y una oferta cultural y gastronómica única, la capital belga se convierte cada diciembre en un auténtico escenario de cuento.

En este contexto, Viajes El Corte Inglés ha lanzado una propuesta especial para descubrir el mercadillo navideño de Bruselas, una de las citas más emblemáticas del continente, con vuelos de ida y vuelta incluidos a un precio muy competitivo, ideal para quienes buscan una escapada breve y económica durante el puente de diciembre.

Bruselas en Navidad: ¿qué incluye el viaje al mercadillo navideño?

El mercado de Navidad de Bruselas, conocido como Plaisirs d’Hiver, es uno de los más famosos de Europa y reúne más de 250 puestos repartidos por el centro histórico de la ciudad. La espectacular Grand-Place se transforma en el corazón del evento, con un gran árbol de Navidad, juegos de luces y animaciones nocturnas que atraen a miles de visitantes.

Además de los tradicionales puestos de artesanía y gastronomía, el evento ofrece actividades para toda la familia: pista de patinaje sobre hielo al aire libre, noria panorámica, espectáculos, conciertos y propuestas pensadas especialmente para niños. Todo ello en un ambiente festivo que convierte a Bruselas en uno de los destinos más recomendados para vivir la Navidad en Europa.

La escapada de Viajes El Corte Inglés incluye billete de avión en clase turista ida y vuelta desde Madrid a Bruselas, con tasas aéreas incluidas (sujetas a posibles variaciones), permitiendo disfrutar de la ciudad a tu ritmo.

¿Cómo reservar la escapada a Bruselas?

El precio del viaje a Bruselas parte en España desde 96 euros por persona, con descuentos ya aplicados sobre la tarifa final. Se trata de una oferta pensada para quienes desean viajar de forma flexible y económica, con la garantía de una agencia con más de 50 años de experiencia en el sector turístico.

La reserva puede realizarse directamente a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en su web como en agencias físicas, donde también es posible contratar otros productos complementarios, como hotel o paquetes de vuelo más alojamiento para personalizar la escapada.

Condiciones de la oferta de Viajes El Corte Inglés

El producto con avión incluye billete de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, así como las tasas aéreas correspondientes, que pueden variar según la fecha de emisión.

Además, Viajes El Corte Inglés ofrece la posibilidad de pago en tres meses sin intereses mediante la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a la aprobación de Financiera El Corte Inglés. Para más detalles, se recomienda consultar las condiciones específicas de financiación en la agencia.