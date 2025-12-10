El Corte Inglés ofrece viajes en descuento para conocer el mercadillo navideño de París: incluye vuelo y hotel por menos de 300 euros. (Fuente: Pixabay).

Viajes El Corte Inglés ha presentado una nueva promoción especialmente pensada para quienes desean realizar una escapada navideña sin gastar de más. La agencia, con más de 50 años de trayectoria en el mercado turístico, ofrece un paquete que incluye vuelo y hotel en París por menos de 300 euros, una oportunidad destacada para visitar los mercadillos navideños más emblemáticos de Europa.

La propuesta llega en plena temporada alta de turismo invernal, cuando ciudades como París se visten con luces, puestos artesanales y una atmósfera festiva que atrae a miles de viajeros. La capital francesa se convierte cada año en uno de los destinos más buscados, con mercadillos distribuidos en zonas como Les Halles, Les Tuileries, La Défense y La Village de Noël, abiertos desde finales de noviembre hasta principios de enero.

¿Qué incluye el paquete para visitar los mercadillos de París?

El paquete promocional de Viajes El Corte Inglés ofrece una estancia de 5 días y 4 noches, que incluye billete aéreo ida y vuelta desde Madrid en clase turista, alojamiento en régimen según programa y tasas aéreas incluidas (aunque sujetas a posibles variaciones).

Además de visitar los mercadillos navideños, los viajeros podrán recorrer los grandes atractivos de París: desde la Torre Eiffel hasta el Museo del Louvre, pasando por el Sena, Montmartre, los Campos Elíseos y la icónica Nôtre Dame. En ese sentido, la capital francesa ofrece una mezcla única de historia, gastronomía, arte y ambiente festivo que se potencia en diciembre.

¿Cómo reservar el viaje con descuento?

La promoción está disponible exclusivamente para nuevas reservas realizadas en España a través de Viajes El Corte Inglés. Los interesados pueden adquirir el paquete en cualquiera de las agencias físicas de la compañía o mediante sus canales digitales, accediendo a la oferta de vuelo y hotel desde 286 euros.

Además, la agencia permite financiar la compra mediante el sistema “Pago en 3 meses” con la Tarjeta El Corte Inglés. Este método está sujeto a aprobación por parte de Financiera El Corte Inglés. Asimismo, los viajeros pueden consultar toda la información sobre plazos y condiciones directamente en el portal de Viajes El Corte Inglés.

Ofertas de viajes con descuento para conocer el mercadillo navideño de París.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios están calculados por persona en ocupación doble, para la estancia indicada y bajo el régimen especificado en el programa. La tarifa es válida para nuevas reservas y puede variar en función de la disponibilidad, las tasas aéreas y otros factores operativos.

La promoción general también contempla condiciones aplicables a productos de cruceros, aunque no forman parte de esta oferta; en esos casos, las tasas portuarias y cuotas de servicio no están incluidas. Para quienes elijan financiar el viaje, se aplicarán las condiciones establecidas por Financiera El Corte Inglés.