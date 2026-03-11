La agencia Viajes El Corte Inglés lanzó una promoción especial para quienes desean aprovechar el descanso de Semana Santa con un viaje al Caribe. Entre las ofertas más destacadas aparece un paquete turístico a Punta Cana que incluye vuelos, traslados y alojamiento en hotel cinco estrellas con todo incluido. El plan está pensado para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días de relax en playas paradisíacas. Con una duración de 9 días y 7 noches, la propuesta combina comodidad y servicios completos en uno de los destinos más populares del Caribe. El paquete ofrecido por Viajes El Corte Inglés permite disfrutar de una escapada completa a República Dominicana durante Semana Santa. La propuesta incluye: Este tipo de paquete permite a los viajeros despreocuparse de la organización del viaje, ya que reúne transporte, alojamiento y comidas en una única reserva. El paquete a Punta Cana tiene un precio desde 1563 euros por persona, calculado para estancia en habitación doble. Las reservas pueden realizarse a través de la agencia de Viajes El Corte Inglés o en su plataforma online. Además, la promoción permite reservar desde 15 euros por persona (no reembolsables), importe que se descuenta posteriormente del anticipo del viaje. También existe la posibilidad de financiar el pago en tres meses utilizando la Tarjeta El Corte Inglés, sujeta a aprobación por parte de la financiera del grupo. Los precios promocionales se aplican a salidas determinadas entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026, coincidiendo con el período de Semana Santa. Entre las condiciones más importantes se encuentran: La oferta forma parte de la campaña de viajes de Semana Santa de El Corte Inglés, que busca incentivar las reservas anticipadas para destinos de larga distancia en fechas de alta demanda.