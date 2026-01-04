En el corazón de la Ribeira Sacra, se encuentra Os Peares, un pueblo que desafía la lógica administrativa y geográfica. Este pequeño enclave, situado en la confluencia de tres ríos -el Miño, el Sil y el Búbal-, es considerado el más peculiar de España debido a su extraordinaria configuración territorial y su singular historia. Ubicado en Galicia, Os Peares destaca por su singularidad en el contexto gallego.

Descubre el pueblo más extraño de España: pertenece a dos provincias, tiene cuatro ayuntamientos y está dividido por tres ríos. (foto: Pexels).

Un desafiante rompecabezas geográfico y administrativo

La singularidad de Os Peares radica en su distribución entre dos provincias (Ourense y Lugo) y en la existencia de cuatro ayuntamientos: Nogueira de Ramuín y A Peroxa en Ourense, así como Carballedo y Pantón en Lugo. Además, se divide en tres comarcas y forma parte de dos diócesis religiosas, lo que convierte cualquier trámite burocrático en un verdadero desafío.

La creación del Consorcio Local de Os Peares a finales del siglo XX facilitó la coordinación de servicios esenciales como la limpieza y el mantenimiento, lo que ha mejorado notablemente la calidad de vida de sus habitantes. Sin esta gestión compartida, la conservación de la infraestructura habría sido prácticamente inviable.

Descubre el pueblo más extraño de España: pertenece a dos provincias, tiene cuatro ayuntamientos y está dividido por tres ríos. (foto: Pexels).

Puentes emblemáticos y paisajes asombrosos

La fascinante geografía de Os Peares se caracteriza por sus seis puentes históricos, que enlazan las diversas zonas del pueblo. El más emblemático es el puente ferroviario que atraviesa el río Miño, una impresionante estructura de hierro al estilo Eiffel, pintada de azul y utilizada tanto para el paso del tren como para el tránsito peatonal.

El entorno natural es verdaderamente espectacular. Desde los puentes se pueden contemplar casas construidas en paredes verticales, rodeadas de frondosos bosques y montañas. Los ríos que confluyen en el pueblo no solo le otorgan su singular disposición geográfica, sino que también han sido fundamentales para su desarrollo histórico, según relata La Razón.

Un pueblo que resguarda historia y tradición

Os Peares es conocido también como el lugar de nacimiento de Alberto Núñez Feijóo, ex presidente de la Xunta de Galicia y actual líder del Partido Popular. Feijóo ha mantenido siempre un vínculo estrecho con su tierra natal, eligiéndola incluso para lanzar su campaña política en 2020.

En la actualidad, el pueblo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos gracias al turismo rural, atrayendo a visitantes que desean explorar los cañones del río Sil, realizar rutas de senderismo o disfrutar de su playa fluvial en el río Búbal. La oferta gastronómica local también representa un gran atractivo, con platos tradicionales que celebran la rica cultura gallega.

Con su complejidad administrativa, su impresionante entorno natural y su historia singular, Os Peares continúa siendo un lugar extraordinario que fusiona tradición y modernidad. Un destino imperdible para quienes buscan desconectar y descubrir uno de los rincones más fascinantes de España.