Carlos Mazón responde a la crítica del socialista José Muñoz tras una publicación en X que generó tensión política en la Comunidad Valenciana.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha sido nombrado portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8879,78 euros más al año en bruto.

El nombramiento de Mazón ha sido comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, según el escrito difundido por el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, en su cuenta en la red social X.

El dirigente socialista José Muñoz cuestionó la gestión de Mazón, lo que desató una ola de reacciones desde el Consell

Muñoz lamenta que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón le “premia” haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento.

“Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana”, añade Muñoz.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado también de “vergüenza” el nombramiento de Mazón en la portavocía de la Comisión de Reglamento, que le permitirá ingresar unos 8879,78 euros más al año en bruto.

La comisión de Reglamento no aborda temas legislativos y no se ha reunido en dos años y medio de legislatura.

La portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal, ha defendido este lunes que “la legislatura debe continuar”, para que se despliegue así la agenda del Gobierno de coalición, más allá de los “aquelarres” que organice la derecha, en referencia a la manifestación de este domingo en Madrid.

En rueda de prensa en la sede del partido, Vidal ha señalado que no basta con intentar “contener” a la extrema derecha, sino que debe seguir legislándose en materia de vivienda, sanidad, infancia o medio ambiente.

Ha afirmado que los dirigentes del PP son “hombres y mujeres de negocio sin empatía”, un “peligro público”, y que deberían estar “inhabilitados”: ha hecho referencia a la gestión de la covid en la Comunidad de Madrid, a los cribados de cáncer en Andalucía o al renovado pacto con Vox en la Comunidad Valenciana.

Y ha añadido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería “caer” igual que lo ha hecho el expresidente valenciano Carlos Mazón.

La dirigente de Comuns también ha criticado a Junts por pretender tomarse unas “vacaciones anticipadas” y “tontear” con la extrema derecha y ha augurado que, con todo, a la legislatura “le queda mucho camino” por recorrer.

Se ha mostrado también “muy preocupada” por la “alianza” que, a su juicio, están tejiendo patronales como Foment del Treball con las fuerzas de derecha -en alusión a PP, Vox y Junts- para “desgastar” al Gobierno.

“El PP y Junts compiten por ser los portavoces de la patronal (...). Los únicos que ganarán con esta estúpida competición son PP y Vox”, ha afirmado.

Mazón defendió su posición ante los señalamientos, reafirmando su hoja de ruta al frente del gobierno autonómico.

Al tiempo, ha asegurado que Junts y el PSOE “siguen negociando”, aunque “no de la misma manera”, desde que los de Carles Puigdemont decidieran romper relaciones con los socialistas: ha pedido a las dos partes “sentarse en la mesa y pactar porque hay margen para el acuerdo”.

Vidal también ha indicado que sería “una línea roja” para Comuns que en los casos de presunta corrupción que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García se demuestre “colaboración” por parte del PSOE, algo que, ha remarcado, no ha sucedido hasta la fecha.

Fuente: EFE