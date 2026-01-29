Puente defiende sus acciones tras el accidente de Adamuz y el PP pide su dimisión en el pleno del Senado

En esta noticia La respuesta del PP a la defensa de Puente luego de los accidentes

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este jueves en el Senado la “transparencia” que ha ejercido luego del accidente de Adamuz, que causó 45 víctimas letales. “Dije que comparecería y daría las explicaciones necesarias las veces que hiciera falta. Dije que no me iba a esconder y no lo he hecho“.

Durante el pleno extraordinario del Senado en el que puente está compareciendo para informar sobre los recientes accidentes en Adamuz y Gelida, el ministro ha asegurado que “la línea Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada” y que se ha llevado a cabo un “proceso profundo” de renovación en los últimos años.

Según ha afirmado, se han invertido más de 780 millones de euros en mejorar la infraestructura de estos recorridos.

Las críticas del PP a Óscar Puente y el pedidio de dimisión en el Senado. (Fuente: archivo)

La respuesta del PP a la defensa de Puente luego de los accidentes

Los senadores del PP han recibido a Óscar Puente con gritos de “¡dimisión! ¡dimisión!”, tras lo cual el pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

La senadora del PP, Alicia García, ha reprochado la ausencia de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Senado: “Es cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento”.

En este marco es que, según ha anunciado Alberto Núñez Feijóo en entrevista con Antena 3, El PP creará con su mayoría absoluta en el Senado una comisión de investigación sobre la situación de la red ferroviaria.

Además, esta tarde se celebrará en Huelva la misa por las 45 víctimas mortales del accidente. Está previsto que asistan los Reyes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Noticia en desarrollo