El artista español Julio Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por declaraciones públicas que, según su defensa, lesionaron su honor y reputación. El escrito judicial exige una rectificación expresa y pública de las afirmaciones difundidas en la red social Bluesky, además de una compensación económica que deberá fijarse en función del daño ocasionado. La controversia se originó el 13 de enero, cuando Díaz compartió una investigación periodística que recogía testimonios de exempleadas del cantante. En su publicación calificó los relatos como “escalofriantes” y habló de “abusos sexuales” y de una “situación de esclavitud”. La defensa del artista sostiene que esas expresiones constituyen un juicio de culpabilidad emitido desde una alta autoridad del Estado, sin que exista condena judicial firme. El equipo legal de Iglesias, encabezado por el abogado José Antonio Choclán, argumenta que las declaraciones públicas de la vicepresidenta configuraron un “comportamiento injurioso y calumnioso”. El documento presentado reclama que Díaz reconozca el carácter ofensivo de sus palabras y admita que incurrió en un “juicio paralelo” que afectó la imagen pública del intérprete. La defensa considera que la gravedad radica en la condición institucional de la ministra. Sostiene que sus afirmaciones no solo amplificaron las denuncias mediáticas, sino que proyectaron ante la opinión pública una presunción de culpabilidad. El cantante anticipó que, en caso de no obtener retractación, avanzará con una querella en sede penal. El conflicto se vincula con una investigación difundida por elDiario.es y Univision Noticias, que incluyó testimonios de dos exempleadas que trabajaron en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas en 2021. Según trascendió, la Fiscalía española archivó las actuaciones preliminares por falta de jurisdicción, ya que los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio nacional. Tras conocerse la demanda, Díaz ratificó su postura mediante un nuevo mensaje en Bluesky. Allí afirmó que continuará defendiendo a las mujeres trabajadoras frente a cualquier vulneración de derechos y sostuvo que “con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”. En intervenciones televisivas posteriores a su publicación original, la vicepresidenta sostuvo que las exempleadas se encontraban en una “posición de inferioridad extrema” y describió la investigación como un caso que concentra vulneraciones graves de derechos humanos. Estas declaraciones forman parte del núcleo de la demanda presentada por el artista. El caso abre un debate jurídico y político sobre los límites de la libertad de expresión de los cargos públicos, la protección del honor y la presunción de inocencia. Mientras la controversia escala en el ámbito judicial, el enfrentamiento entre una figura histórica de la música española y una de las principales referentes del Ejecutivo promete extenderse en los tribunales y en la arena pública.