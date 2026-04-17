ElEuro y yuan cotiza a 8.0407 CNY este viernes, 17 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,12% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.63%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, aunque a largo plazo ha habido una depreciación en su valor respecto al yuan. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.41%, es menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.