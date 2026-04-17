En la apertura de mercados de este viernes, 17 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 20,96 euros y registran un volumen de 91961 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,14% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde a pesar de algunos repuntes, la presión a la baja ha predominado, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 40.59%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.03%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Repsol enfrenta una mayor incertidumbre en su rendimiento en comparación con su comportamiento más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.