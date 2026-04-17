Este 17 de abril de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 10.63 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 172,537 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.23% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector bancario español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión negativa en el valor de la acción. Además, ha habido dos días en los que la cotización se mantuvo estable, sugiriendo cierta resistencia en medio de la caída. Esta situación podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 17.40%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 28.74%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.