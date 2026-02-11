Renfe anunció cancelaciones este miércoles para diferentes trenes de alta velocidad y de larga y media distancia. Justamente, la medida se debe a la huelga que ejecutan CGT, SF y Alferro, por lo que se revocaron los servicios mínimos tras la desconvocatoria del lunes de los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT). La empresa ferroviaria indicó que se llevó a cabo este miércoles la última de las tres jornadas de huelga que habían convocado los seis sindicatos. A su vez, hubo cancelaciones de servicios de larga distancia, en especial con el corredor nordeste y en Levante, como en alrededores de Málaga y Madrid y Castilla y León. Desde su cuenta de X, Renfe advirtió que “debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular, y no es posible garantizar un plan alternativo de transporte. Te rogamos que valores si puedes cambiar la fecha de tu viaje para otro día”. En el caso de las operadoras privadas, Iryo y Ouigo, siguieron brindando servicios mínimos y cancelaciones previas a la huelga, por lo que los pasajeros sabían de antemano la decisión. A su vez, ambas compañías indicaron que sus servicios mínimos funcionan con “normalidad”. Desde la empresa notaron en su seguimiento de los turnos de noche y mañana de hoy, en donde solo hubo un 1,9% de plantilla, lo cual “evidencia su escasa representación” en el movimiento, a pesar de que reconoce las cancelaciones. De esta manera, explicaron que el funcionamiento de la red ferroviaria “es complejo y actúa como una cadena, por lo que, pese al reducido seguimiento de esta huelga, los servicios en algunas zonas pueden verse afectados”. La operadora aseguró que trabajan para reubicar a cada pasajero afectado por la medida, con la intención de solucionar las molestias por el paro. Desde el sindicato Alferro destacaron qué ciudades sufrieron cancelaciones: Fuente: EFE.