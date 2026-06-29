José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipio almeriense de Chercos por el Partido Popular y el regidor en activo más longevo de toda España, falleció este lunes a los 100 años, según confirmaron a EFE fuentes de su formación política.

Nacido el 23 de julio de 1925 en el mismo pueblo que gobernó durante tres décadas, Torres perdió la vida a escasas semanas de cumplir 101 años.

Deja tras de sí un legado singular en su localidad natal: un pequeño municipio situado a casi 900 metros de altitud en la comarca de la sierra de los Filabres, con apenas 300 habitantes, que siempre se volcó con su querido y respetado Pepe.

José Antonio Torres Sáez, durante el acto en el que recibió el Escudo de Oro de la Provincia de Almería por su trayectoria pública. Diputación de Almería

Una vida de servicio: de la Guardia Civil a la alcaldía

Antes de recibir el bastón de mando, la vida profesional de Torres estuvo marcada por una profunda vocación de servicio en las filas de la Guardia Civil.

Ingresó en el instituto armado en 1949 y a lo largo de su carrera alcanzó el grado de subteniente, prestando servicio en distintos destinos del territorio nacional: Lérida, Sevilla, Girona, Albacete y Bizkaia.

Fue precisamente en el País Vasco, en la localidad de Amorebieta, donde logró salir ileso de un atentado perpetrado por ETA. Al jubilarse a los 70 años, Torres decidió regresar a Chercos.

Lejos de buscar un retiro tranquilo, y empujado por el cariño y la insistencia de sus vecinos, optó por presentarse a las elecciones municipales de 1995. Logró la alcaldía y, desde entonces, se mantuvo al frente del consistorio de forma casi ininterrumpida.

Su único paréntesis y el regreso al poder

Su único paréntesis temporal ocurrió en 2023, cuando dejó el cargo tras prosperar una moción de censura, aunque logró recuperar la vara de mando apenas tres meses después, en noviembre de ese mismo año.

El pasado mes de septiembre, la Diputación de Almería le concedió la máxima distinción honorífica de la institución, el Escudo de Oro de la Provincia, en un emotivo acto para celebrar su centenario.

“He disfrutado haciendo el bien a los demás”, proclamó entonces un emocionado alcalde ante sus vecinos. En aquel homenaje, el presidente provincial Javier A. García lo definió como “el mejor alcalde de la historia de Chercos”.

Recibió además el reconocimiento mediante vídeo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El alcalde que jamás cobró un sueldo

Torres, que nunca cobró un salario de su consistorio, tal como recordaron sus allegados, agradeció en su último homenaje público el apoyo de los funcionarios del ayuntamiento, mencionando de forma especial a Isabel, quien trabajó a su lado durante 25 años.

Deja una huella imborrable de humildad y lealtad, habiendo convertido el servicio a los demás en el auténtico motor de su centenaria vida.

Con información de: EFE