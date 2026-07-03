En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 3 de julio de 2026 en España es de 49,86 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,77%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro en los últimos tres días ha sido positiva.

Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Litecoin en comparación con el euro.

Litecoin muestra una leve recuperación en el corto plazo, con un avance de 3.1% en la última semana; sin embargo, en el acumulado de doce meses registra una caída de -55.54%, lo que se traduce en una rentabilidad anual claramente negativa. En suma, el repunte reciente no compensa la corrección prolongada y la tendencia dominante sigue siendo bajista.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 25.22%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 52.34%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.