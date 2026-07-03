En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 3 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 260,33 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,91% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos tres días.

Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones anteriores, ambos activos están mostrando un crecimiento constante en su valor reciente.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 19.77%, apuntando a un impulso alcista de corto plazo y rentabilidad positiva reciente; sin embargo, en el último año retrocede -55.47%, lo que supone rentabilidad negativa en el horizonte anual y evidencia alta volatilidad. El repunte semanal no compensa las pérdidas acumuladas, por lo que la recuperación sigue siendo incierta.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad de la última semana de Bitcoin Cash fue del 31.70%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.