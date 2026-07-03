En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 3 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,46% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés en el Ripple está aumentando.

En la última semana, Ripple ha repuntado un 7.19%, mostrando impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula un -56.15%, lo que evidencia una rentabilidad interanual negativa y alta volatilidad. Para quien mantuvo la posición durante el año, el rendimiento habría sido desfavorable, mientras que la subida reciente solo representa una recuperación parcial que no compensa las pérdidas acumuladas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 27.62 %, es menor que su volatilidad anual del 55.85 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.